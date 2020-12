Lanza CEAVEM colecta de juguetes para niñas y niños víctimas u ofendidos del delito

Con la llegada de las fiestas decembrinas, con el ánimo de la Navidad, de la esperanza y la ilusión, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) arrancó la tercera colecta de juguetes para niñas y niños víctimas u ofendidos del delito, ’Hagamos Equipo por una misma causa’.



La titular de la CEAVEM, Carolina Alanís, indicó que hasta el próximo 18 de diciembre estarán recibiendo juguetes nuevos, que no necesiten pilas y que no inciten a la violencia.



Los centros de acopio serán las instalaciones de la Comisión, ubicadas en Paseo de los Cisnes número 49, La Asunción, en Metepec, y calle Juan Aldama número 1321, piso 3, Colonia Universidad, en Toluca, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.



’Hoy estamos haciendo una invitación desde lo más profundo del corazón, queremos dedicar este esfuerzo para las niñas y para los niños del Estado de México que están viviendo una situación complicada, un juguete créanme que les va a dar mucho gusto, no perdamos la posibilidad de que en los niños se mantenga viva una ilusión’, dijo Alanís.



Resaltó que es necesario tomar conciencia de la importancia de arropar a este grupo tan sensible de la sociedad, no solo con un regalo sino con un emotivo mensaje que los haga sentir mejor.



’Yo quisiera ir un poco más allá, quisiera invitar a las familias para que ésta sea una oportunidad verdaderamente para enseñar a nuestros hijos, lo importante de la solidaridad, lo importante verdaderamente de pensar en el prójimo, de poder ayudar a alguien más que lo necesita, los invito para que en la entrega de los juguetes finalmente también pueda ir acompañado de un mensaje que va ir dirigido a otro niño y otra niña’, agregó la Comisionada.



De enero a octubre de 2020, la CEAVEM ha atendido a 826 menores, con un modelo integral que incluye diferentes programas, entre ellos la Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio, Canasta Alimentaria por el Delito de Feminicidio y Desaparición y el programa Valentina para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición.



De esta forma, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, a través de la CEAVEM trabajan para garantizar el apoyo integral y el pleno ejercicio de los derechos de niñas y niños mexiquenses.