Lanza Hidalgo, convocatoria nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil 2020

27° CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL 2020 ’EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE RECONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR’.



Una emergencia es una situación de peligro o amenaza que debe atenderse a la brevedad posible ya que puede afectar el funcionamiento de una comunidad o sociedad, pues generalmente impacta, entre otros, en ámbitos como el humano, económico, de salud, material y/o ambiental.



Pueden generarse debido a un fenómeno natural como un sismo, inundación, huracán, nevada, incendio, entre otros; es importante tener en cuenta que estas situaciones anormales pueden ocasionar daños.



En situaciones de emergencia y transición, y pese a que confrontan desafíos diariamente, las y los jóvenes de 10 a 24 años desempeñan un papel fundamental con respecto a la supervivencia y recuperación de sus comunidades.

Desde un enfoque resiliente, las situaciones de emergencia son vistas como una ventana de oportunidad para impulsar que las niñas, niños y jóvenes se conviertan en agentes de cambio que influyan en los diversos sectores de la comunidad.



Actualmente, la niñez y la juventud juegan un rol como promotores del diálogo intergeneracional, interactuando y reflexionando sobre las distintas formas de participación social; enfrentando los cambios propios de la globalización y las transformaciones sociales y culturales; sumándose a las acciones diarias en sus distintos entornos de desarrollo, con la familia, amigos, escuela y sociedad en general.



Este sector de la población puede y debe ejercer sus derechos a través de la participación de acuerdo a sus experiencias y capacidades.



Por ello, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en colaboración con el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Consejo Estatal de Población te invitan a participar en el 27º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020 con el tema: ’En situaciones de emergencias participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor.



Por lo que, te invitamos a reflexionar y a expresar tu creatividad en un dibujo que exprese de qué manera podemos contribuir en situaciones de emergencia como actores de cambio.



Algunas preguntas que pueden ayudarte a realizar tu dibujo son:



1. ¿Alguna vez experimentado los efectos de un sismo, una inundación, un huracán, una nevada, una contingencia sanitaria u otros? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste?

2. ¿Cuál es el plan que tiene tu familia para actuar en situaciones de emergencia? ¿Cuál es tu tarea principal?

3. ¿Sabes cuáles son los números a los que debes llamar en caso de una emergencia?

4. ¿Cómo has vivido la actual emergencia sanitaria? ¿Cuál fue tu reacción y como piensas que puedes colaborar una vez que termine el aislamiento?

5. ¿Cómo ayudas a enfrentar el confinamiento actual por Covid-19 que mantiene al mundo en alerta?

6. ¿Cómo podrás generar cambios que favorezcan a tu comunidad después de un desastre o de una emergencia sanitaria como la del Covid-19?



El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm. La técnica es libre, puedes utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.



Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes de la televisión, el cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.

El dibujo deberá ser digitalizado: fotografía o escaneo (de buena calidad) y enviado como archivo adjunto, al correo electrónico: [email protected]

En el cuerpo del correo deberás incluir los siguientes datos: Título de la obra, nombre completo de quien participa, edad, correo electrónico (madre o padre), domicilio (calle, número, colonia, municipio, código postal, estado), teléfono, nombre de la escuela a la que pertenece (si aplica) y medio por el cuál te enteraste del concurso.



Las y los participantes deberán conservar en buen estado su dibujo o pintura, ya que, en caso de ganar, deberán enviar por correo su obra, sin alteraciones y en perfecto estado.

El concurso consta de dos etapas: la primera en el estado de Hidalgo y la segunda a nivel nacional. En la primera el Consejo Estatal de Población de Hidalgo (COESPO) recibirá los dibujos de las niñas, niños y jóvenes de la entidad para seleccionar un(a) ganador(a) de cada categoría. Posteriormente, el COESPO enviará los dibujos seleccionados al Consejo Nacional de Población (CONAPO) en donde participarán en una segunda selección para obtener los dibujos ganadores a nivel nacional.



La fecha límite de recepción de dibujos para el estado de Hidalgo es el 15 de septiembre de 2020.



En caso de no contar con los medios para enviar la obra de forma digital puede entregarse en las oficinas del COESPO Hidalgo, ubicadas en la calle Laura Lugo No. 115, Col. Revolución, Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42060. Para mayores informes llama al teléfono 7717148493.