Lanza llamado Coparmex para acuerdo nacional; el CCE ya lo gestiona con AMLO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional y en la Ciudad de México reiteró el llamado a las autoridades federales a establecer un acuerdo para la reactivación económica del país; la cual ya fue creada por el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Durante la toma de protesta del nuevo presidente de la Coparmex en la CDMX, el dirigente nacional de la organización, Gustavo de Hoyos, insistió a las autoridades del Gobierno de México a construir un acuerdo nacional para fortalecer la economía de México ante la pandemia de coronavirus.



En un encuentro virtual pidió dejar de lado las diferencias y la antesala electoral, para así construir una mesa de diálogo y crear acuerdos en el mediano y largo plazo.



’Esperamos que el presidente como jefe de gobierno, como jefe de Estado, convoque a todos en unidad en lo esencial, que haga el llamado a un cuerdo nacional. Es fundamental que tengamos un claro consenso en los objetivos de la recuperación (económica)’, acotó.



’El llamado que hacemos hoy es para que las diferencias del pasado, las estridencias que experimentó el país no encuentre acogida en la dialéctica del diálogo continuado entre gobierno y actores sociales’.



El empresario también celebró que el actual gobierno concluyó el acuerdo internacional T-MEC, puesto que su entrada en vigor traerá varios beneficios al país.



En ese sentido, acentuó a la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinabum, sobre la necesidad de entablar una mesa de diálogo para crear protocolos y modelos que lleven a una reactivación económica de la urbe.



Sin embargo, la iniciativa de la reforma de pensiones que será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, fue el inicio de un acuerdo con la participación del sector privado, liderado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar y el gobierno federal, quienes se enfocaron en las coincidencias y prometieron trabajar en conjunto para consensuar una agenda de recuperación económica.



Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del partido gobernante, dijo que Morena "está decidida a ser un esfuerzo para lograr un acuerdo que permite fortalecer a la economía", y prometió que intensificarían sus relaciones y acciones con el sector privado para lograrlo.



En ese sentido, Ramírez Cuéllar aseguró que planea impulsar en los próximos días una reunión entre partidos políticos, sindicatos y empresariado para delinear propuestas para presentar en el Congreso a fin de año, con el objetivo de relanzar la economía mexicana.



En un tono similar, Carlos Salazar Lomelín, titular de la CCE, dijo que dada la gravedad de la crisis, este era un momento de "pensar el país de manera unida y responsable", y si bien repasó algunas de las principales iniciativas que su organización le ha planteado al gobierno- por ahora sin éxito- para evitar un mayor deterioro, precisó que aún esperaba convencer al presidente de la necesidad de alguna de ellas.



"Debemos generar consumo para que esto genere producción, que genera empleos y salarios", sostuvo Salazar, quien dijo que la finalidad era, en línea con lo que busca AMLO, proteger a las clases menos favorecidas.



A su turno, Arturo Herrera, quien debió grabar un video ya que no pudo estar presente, dijo que el flamante proyecto de reforma de pensiones era la prueba de que el gobierno y los empresarios podían trabajar de manera conjunta, lo que tildó de "valiosa" lección.



Y si bien expresó que alguno de los más graves problemas de la economía son cuestiones estructurales como la falta de competencia, la falta de inversión publica y privada, la falta de ahorro y la falta de recursos gubernamentales, aseguró que es importante trabajar en conjunto para enderezar la economía de manera urgente.



La necesidad de ese buen relacionamiento también fue mencionado por Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios y uno de los hombres más ricos de México, quien luego de ennumerar una serie de propuestas económicas, dijo que el diálogo entre el gobierno y el sector empresarial era imprescindible, aunque no dejó de advertir sobre las carencias actuales.



Los objetivos de la iniciativa son los siguientes:

- Elevar la tasa de reemplazo en 40% para trabajadores en promedio. Para los mexicanos que percibían hasta un salario mínimo el beneficio sería de 103% y de 54% para los que ganan hasta cinco salarios mínimos.



-Reducción a 750 en las semanas de cotización para el derecho de una pensión garantizada (con un crecimiento gradual y posterior para alcanzar las 1,000 semanas).



- La aportación patronal se elevará de 5.15% a 13.87%.



- La aportación de los trabajadores no se incrementará.



- La aportación del Estado modifica su composición para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, pero sin incrementar su monto total.



La titular del Ejecutivo en la CDMX, Claudia Shienbaum, coincidió con las peticiones de la iniciativa privada y aseguró que trabajarán para establecer todo lo necesario para el reinicio de actividades económicas tras la emergencia sanitaria. Añadió que se ha avanzado en la digitalización de trámites, así como en la eliminación de requisitos para registrar una empresa en la urbe, lo cual elimina barreras a los emprendedores.