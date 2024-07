TEMOAYA, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó la nueva marca turística: ’Estado de México, un destino hecho a mano’, la cual enaltece la riqueza natural, arqueológica y gastronómica de cada región; así como a los pueblos originarios y el talento de artesanas y artesanos que por años han dado identidad cultural y prestigio nacional e internacional a las y los mexiquenses.



’El Gobierno del Estado de México trabaja de manera transversal y justa para todas las comunidades. El gobierno trabaja y seguirá trabajando por y para el bienestar de las mujeres y hombres mexiquenses’, aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Desde el Centro Ceremonial Otomí, la Maestra Delfina Gómez Álvarez señaló que en cada acción de su gobierno está presente la ciudadanía, como el Programa de Obra Pública 2024 que recoge las necesidades más apremiantes de los 125 municipios, y esta ocasión no es la excepción, ya que la nueva imagen turística es creación de un joven mexiquense, Édgar Edu Renderos Ayala, ganador de la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.



La Titular del Ejecutivo estatal es una promotora permanente del trabajo de las maestras y maestros del arte popular, por ello, en cada encuentro diplomático o empresarial obsequia un tapete de lana elaborado a mano por artesanas del municipio de Temoaya.



’Debemos sentirnos orgullosos del Estado de México por eso yo pongo día con día mi corazón, para retribuir lo que han hecho por nosotros. Quiero presumirles que cada que llega un embajador o alguna visita extranjera, siempre le hago entrega de un obsequio, que es un tapete de Temoaya, yo les digo que esos tapetes son hechos precisamente punto por punto, y no solamente es la belleza del tapete, sino también se llevan las emociones de la persona que lo bordó’, relató la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Por su parte, Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo exaltó la oferta turística, artesanal, cultural y gastronómica mexiquense. Aseguró que las siete rutas turísticas, los 12 pueblos mágicos y 25 con encanto, su barrio mágico, sus 4 patrimonios de la humanidad; así como sus 13 ramas artesanales y su riqueza gastronómica hacen del Estado de México una entidad hecha a mano.



Explicó que la marca ’Estado de México, un destino hecho a mano’, busca plasmar la esencia de la entidad no sólo a nivel local, sino internacional, ampliando los horizontes de quienes lo visitan.



"Está marca destino contribuye a reforzar el sentido de identidad y pertenencia a esta bella tierra y sobre todo la unidad y cercanía que distingue a esta administración encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Poder de Servir", señaló la Secretaria Nelly Carrasco Godínez.



En su oportunidad, Edgar Edu Renderos Ayala, ganador del Concurso Marca Destino, agradeció la oportunidad que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez da a los jóvenes para impulsar su talento.



Explicó que en su imagen hizo un reconocimiento a la diversidad cultural de la entidad mexiquense representada en sus cinco pueblos originarios, cuyo legado hace al Estado de México único y especial.



En la presentación de la nueva marca turística: "Estado de México, un destino hecho a mano’, estuvieron Genaro Fausto Lozano Espinoza, Director General de Gestión Social de Destinos de SECTUR; Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, y los integrantes del Gabinete estatal; artesanas y artesanos mexiquenses; representantes de los pueblos originarios.