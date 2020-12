Lanzan Adela Román y 40 alcaldesas, manifiesto por la equidad

*La coalición de PVEM y PT, para diputados locales



Sumamente interesante resulta la propuesta que presentara la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, de lanzar un manifiesto respaldada por alcaldesas del país, para exigir igualdad paritaria en cargos de elección popular.

Un manifiesto, que a la mayoría de presidentas municipales les pareció interesante, por lo que pronto de sumaron a la propuesta, principalmente quienes participaron en el ’Encuentro nacional de presidentas municipales, agendas municipales a favor de las mujeres a partir de una mirada colectiva".

En dicho documento expresan que ’la situación que vive actualmente nuestro país, exige la participación de todos, pero particularmente de aquellos sectores sociales que durante años no han podido o no se les ha permitido participar activa y abiertamente en la vida pública de nuestro país’.

Habrá que destacar las acciones de Adela Román relacionadas con la exigencia de visibilización de las mujeres y el combate a las formas de opresión en su contra, para promover su desarrollo en un ambiente solidario y democratizador.

Con el propósito de que finalmente las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, para así puedan participar en plano de igualdad en todas las estructuras sociales y de poder en la sociedad.

Esa propuesta de Adela Román fue respaldada por más de 40 alcaldesas que participaron de manera presencial y un número mayor suscribió la propuesta a través de reuniones virtuales, como parte del encuentro celebrado en el puerto de Veracruz, el cual fue inaugurado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El manifiesto señala que las mujeres representan un poco más de la mitad de la sociedad y que son una fuerza política y electoral muy importante, por lo que consideran que es urgente y necesario garantizar en todos los ámbitos de la vida social la equidad de género y la igualdad de condiciones para hombres y mujeres.

Por eso hacen el llamado a todas las instituciones gubernamentales y sociales de la nación a sumarse a esta iniciativa y establecer mecanismos, políticas y acciones que impulsen este objetivo.

Las autoridades adheridas a este manifiesto, hicieron también un llamado respecto a la violencia de género y particularmente en el ámbito político, a respetar el derecho a la mujer a ocupar puestos de dirección o mando en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

Y exigen de manera tajante ’cese cualquier situación de discriminación, agresión o sobajamiento hacia aquellas compañeras que participan en la vida pública, gubernamental, partidista o legislativa’.

Un documento muy oportuno, cuando inicia el proceso electoral en el país, y justamente ella, Adela Román, constantemente ha sido víctima de guerra sucia con la intención de sacarla del proceso para elegir al candidato de Morena.

FINALMENTE EL PT Y PVEM SE UNIERON EN COALICIÓN y pronto veremos los resultados.

La estrategia de Morena fue sacudirse al Verde porque lo obligarían a competir con sus propios candidatos, porque al ser un aliado histórico del PRI, le restará votos al tricolor y ese beneficiará a los candidatos del partido oficial.

Quienes tienen el poder de Morena en el estado, también desprecian al PT por ser aliado del PRI en la Cámara de diputados local, y porque no consideran que tenga arrastre en la ciudadanía.

Al PT lo ven escaso de votos.

Con esta coalición postularán candidatos en los 28 distritos locales, 14 para cada partido, y los dirigentes anuncian que obtendrán 180 mil votos en Guerrero.

Veremos si esto es cierto o solo son sueños guajiros de las dirigencias estatales.