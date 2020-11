Lanzan convocatoria del cuarto concurso estatal artesano mexiquense ’Vida y Obra ’ 2020

• Culmina el plazo de registro de las piezas el 18 de noviembre, a las 17:00 horas, y se podrá realizar en la Subdirección de Investigación del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), lanza la convocatoria del Concurso Estatal Artesano Mexiquense ’Vida y Obra’ 2020, que, en su cuarta edición, busca reconocer la elaboración de artesanías basadas en la tradición y cultura, con materiales y técnicas tradicionales.



Podrán participar las artesanas y artesanos productores mexiquenses mayores de 18 años, con una pieza de reciente elaboración que no haya participado en otro concurso o haya sido adquirida o comprada a otros artesanos.



Carolina Charbel Montesinos, titular del IIFAEM, hizo un llamado a todas las maestras y maestros artesanos a que participen.



’La convocatoria para el registro estará abierta hasta el 18 de noviembre, invitamos a que participen ya, además de admirar lo bien que se hace en la entidad, es también para coronar logros y esfuerzos de quizás toda una vida.



’Tenemos una bolsa de premiación como una forma de financiamiento o fondeo, ya que la rama artesanal al igual que otros sectores necesita acompañamiento, de fomento y con este concurso podemos ayudar a que el arte popular en el Estado de México se siga difundiendo.



’Participarán las categorías de alfarería y cerámica, textiles, madera, orfebrería y joyería, fibras vegetales, cartonería y papel, lapidaria y cantera, hueso y cuerno y en esta ocasión también tendremos la categoría de ’miniatura’, destacó.



El registro de las piezas concursantes culmina a las 17:00 horas de la fecha señalada, y se podrá realizar en la Subdirección de Investigación del Instituto, ubicado en Paseo Tollocan 700, col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México.



Algunos de los requisitos son que la pieza deberá ser entregada en buen estado y embalada; llenar el formato correspondiente de inscripción que estará acompañada por tres copias simples de su identificación oficial vigente, tres copias simples legible de la CURP, tres copias simples legible de su credencial de artesano vigente, una fotografía a color de la pieza concursante tamaño carta, y llenar el formato carta compromiso.



El jurado calificador estará integrado por personas de reconocida trayectoria y conocimiento en las ramas artesanales y calificarán las piezas a puerta cerrada el próximo 23 de noviembre y tomarán en cuenta diversos criterios.



"Queremos que este tiempo de concursos gocen de transparencia, que los maestros artesanos y artesanas que participen, tengan la certeza de la correcta evaluación de cada una de las piezas, es una convocatoria corta, pero no quisimos cerrar el año sin premiar el talento mexiquense.



"Se va a evaluar el ’Concepto’, el logro alcanzado para transmitir la representación del artesano mexiquense mediante la pieza propuesta, también se va a analizar el ’Proceso’, empleo de materias primas y técnicas aplicadas, vamos a valorar mucho el ’Diseño’, esos rasgos particulares aplicados y alcanzados, pero también la ’Creatividad’, relación de la pieza con su entorno e identidad", indicó Carolina Charbel Montesinos.



Los organizadores del certamen notificarán de manera oportuna a cada artesana o artesano ganador, con la finalidad de que asista a la premiación correspondiente y todos los ganadores recibirán un reconocimiento oficial por parte del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México y se reconocerá a los tres primeros lugares de cada categoría con estímulos económicos.



’Nosotros decimos que es el arte popular de la vida, ya que las piezas no sólo sirven para vestir y dar color a los hogares, sino que tienen una aplicación práctica y siguen siendo arte’, apuntó la titular del IIFAEM.