Lanzan Convocatoria ’Todos Por Texcoco’, en apoyo a la economía familiar por contingencia por COVID-19

Texcoco, Méx, 20 de abril del 2020.-El gobierno municipal de Texcoco lanzó la convocatoria ’Todos por Texcoco’, mediante la que se entregarán apoyos económicos durante tres meses a ocho mil familias texcocanas que vean afectadas su economía por la contingencia generada por el COVID-19.



La presidenta municipal, Sandra Luz Falcón Venegas, presentó el programa ’Todos por Texcoco’, explicando que ante la crisis económica que ha afectado a las familias al ver mermada su fuerte de ingresos debido al paro de actividades no prioritarias por la pandemia del COVID-19, desde el gobierno municipal se decidió redireccionar 15 millones de pesos, para poder ofrecer este apoyo económico. De tal manera que durante tres meses se destinarán 5 millones de pesos por mes para tratar de ayudar en la economía de las familias Texcocanas.



Señaló que a este proyecto de apoyo a las familias texcocanas, se sumaron el Senador de la República Higinio Martínez Miranda, la Delegada de Programas Federales en el Estado de México Delfina Gómez Álvarez, los Diputados Federales Karla Yuritzi Almazán Burgos y Alejandro Viedma Sánchez, el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, el actual Secretario del Ayuntamiento de Toluca Francisco Vázquez, el Expresidente Municipal de Texcoco Jesús Adán Gordo Ramírez, así como funcionarios públicos del gobierno municipal de Texcoco que decidieron hacer su aportación

Al presentar la convocatoria, Sandra Luz Falcón Venegas explicó que el municipio de Texcoco ha mostrado su colaboración para aminorar los contagios de COVID-19, comenzando desde la promoción del lavado de manos, el uso de gel antibacterial y el llamado a la ciudadanía a mantener ’Su sana distancia’.



Se ha dialogado con comerciantes para establecer el cierra de establecimientos, creando grupos para el consumo local y la venta a domicilio de productos de primera necesidad, entre otras acciones.



Para las personas interesadas en conseguir este beneficio, la Presidenta Municipal señaló que la convocatoria la pueden consultar en la página oficial del ayuntamiento, www.texcocoedomex.gob.mx, en Facebook Ayuntamiento de Texcoco y en la de twitter @TexcocoOficial, en donde podrán descargar los formatos, el primero que para que elaboren una carta de manifestación en donde expongan como fue que se vio afectado su ingreso a causa del COVID-19, el segundo es un formulario de estudio socioeconómico, una vez que los llenen, deberán de anexar una copia de su credencial de elector y un comprobante de domicilio.



Para evitar aglomeraciones y riesgos para los interesados en recibir este apoyo, estos documento deberán ser enviados entre el jueves 23 de abril y sábado 25 de mayo, vía whatsapp a los números telefónicos 5572481263, 5572487575, 5572482570 y 557248006, o a los correos recepció[email protected] y recepción [email protected]



La Presidenta dejó en claro que enviar los formularios no garantiza que ya sean beneficiados, ya que los datos proporcionados serán verificados tanto con su domicilio, como con la empresa o patrón con él que laboraban por el Consejo Técnico, para poder determinar si es viable otorgarles el apoyo.



Explicó que el beneficio es únicamente para habitantes de Texcoco, a quienes se les hará llegar a su domicilio un monedero electrónico por la cantidad de 700 pesos mensuales, que les permitirá adquirir alimentos de acuerdo con sus necesidades en los establecimientos de Texcoco.



Sandra Luz Falcón Venegas, dejó en claro que el trámite es personal, no se requiere de ningún intermediario, por lo que el solicitante solo deberá proporcionar información verídica para que no se anule su petición.



Estableció que el monedero electrónico es intransferible, y de hacer este se anulará en forma automática y se suspenderá el apoyo.



Finalizó haciendo un llamado a los ciudadanos de Texcoco a resguardarse en casa, a respetar y apoyar para que este beneficio sea para las familias que realmente lo necesitan y que este periodo de contingencia les sea más llevadero con sus familias.