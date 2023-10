Lanzan programa de rescate de animales de compañía en situación de calle en el Estado de México

TOLUCA, Estado de México.- Para avanzar hacia una mayor concientización sobre el derecho a una vida digna que tienen los animales de compañía, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó el ’Programa Ético de Control de la Sobrepoblación de Animales de Compañía en Situación de Calle’, que busca reducir el abandono que sufren perros y gatos y atenderlos con servicios médicos de calidad.



’El 70 por ciento de los animales de compañía de nuestro estado no tienen un hogar ni tienen quién los cuide. Si hablamos de perros, la cantidad en nuestra entidad es de 6 millones de perritos, es decir, uno por cada tres habitantes’, informó la Gobernadora.

En el marco del Día Mundial de los Animales, la Maestra Delfina Gómez firmó como testigo de honor un convenio y una carta de intención con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Federación Canofila Mexicana (FECM), PETCO, el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México A.C (CEMVZEM) y con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para trabajar en equipo y encabezar la campaña #SeamosSuVoz. ’Hoy firmamos un convenio en el que plasmamos las actividades en las que vamos a colaborar con organizaciones y asociaciones civiles para proteger a los que no pueden defenderse, ayudar a los que no pueden pedirlo y mejorar la calidad de vida de los que sólo saben dar amor y cariño que son nuestros animales de compañía.

Los municipios donde no existen este tipo de centros, se realizarán acercamientos con los Gobiernos municipales para buscar lugares en los que se pueda brindar atención a los animales.



• Se realizará la captura a través de dardeo bajo el principio de bienestar animal, una vez capturado, se trabajará en conjunto con la sociedad civil, protectoras y rescatistas independientes para recuperarlos y sean vacunaos y esterilizados, con el objetivo de darlos en adopción.



La Maestra Gómez Álvarez señaló que esta tarea es una función del Estado que se había olvidado, pero que requiere atención inmediata, por lo que anunció una ’gran cruzada de vacunación, esterilización y desparasitación’ en todas las regiones de la entidad, iniciando con los municipios que mayor población animales en situación de calle, entre ellos Ecatepec con 548 mil 451, Nezahualcóyotl 359 mil 069 y Toluca con 303 mil 536 contabilizados.



La Gobernadora también dio a conocer que, en coordinación con la UAEMex, se pondrán en funcionamiento unidades móviles para iniciar la cruzada.



’Con esto lo que vamos a hacer es arrancar con un programa de esterilización a nivel estado, y vamos a empezar con los municipios que tienen más sobrepoblación’, afirmó Gómez Álvarez, quien presentó el programa acompañada por La Morena, El Axapusco, Comino y Huesos, que son algunos de los 10 amigos peludos que ha adoptado.



Acompañada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, la Mandataria estatal enfatizó que este es un paso importante para garantizar el trato digno a todos los animales, mensaje que dirigió a activistas, animalistas, estudiantes de veterinaria y zootecnia, además de académicos reunidos en el Patio Central de Palacio de Gobierno.



La Mandataria instruyó al Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel a emprender un programa de concientización entre las nuevas generaciones, para inculcarles el respeto y la responsabilidad que implica tener una mascota.



En su oportunidad Alelhy Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la entidad, detalló que, de acuerdo con datos del INEGI, en el Estado de México se estima que 57 de cada 100 mexicanos tienen una mascota; sin embargo, de la totalidad de estos solo el 30 por ciento tienen un hogar y el 70 por ciento restante se encuentra en condiciones de calle.



’Construir acciones inmediatas y trabajar de manera urgente para atender el tema, es la instrucción que hemos recibido por parte de nuestra Gobernadora, la maestra Delfina Gómez, tenemos una oportunidad para hacer un cambio y transformar la vida de nuestros seres sintientes, que por sí solos no pueden defenderse, hoy tenemos al frente de este Gobierno a una mujer comprometida con el bienestar animal que no solo lo dice, sino que lo hace todos los días’, puntualizó.



Por su parte, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la UAEMex, informó que esta institución educativa realizó más de 5 mil cirugías gratuitas de esterilización de perros y gatos en 2022.



En el evento también estuvieron presentes Alma Diana Tapia Maya, Directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF); Alejandro Galván Illanes, Abogado General de PETCO; Adriana Barreto Rodríguez, Presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de México; José Luis Payró Dueñas, Presidente de la Federación Canófila Mexicana; y Alfredo Álvarez Cárdenas, representante de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Este programa va en concordancia con el principio de la defensa de los derechos de todos los seres sintientes, que la Gobernadora ha dejado patente durante su trayectoria, especialmente con la iniciativa de decreto para declarar el 4 de julio de cada año como Día Nacional del Bienestar de los Animales de Compañía, el cual presentó como Senadora de la República en noviembre de 2022.