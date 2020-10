Las 10 universidades de Hidalgo embarradas en fraudes y desvíos (VIDEO)

Las universidades en Hidalgo son la caja chica de diversos actores políticos, pues lejos de velar por el desarrollo de su cuerpo estudiantil para que estos a su vez, siendo profesionistas, busquen el desarrollo de la comunidad donde habitan, son usadas como meros instrumentos para el desvío de recursos: así fue como desviaron al menos 690 millones de pesos -sin contar el monto que la UIF tiene congelado a la UAEH por más de 3 mil millones-.



Y es que lejos de ser casos excepcionales, el número de instituciones embarradas en malos manejos revelan un comportamiento sistémico, pues en los últimos años se ha revelado la participación de 10 de estas instituciones en asuntos turbios, 6 de ellas informadas en exclusiva en diversas investigaciones por este medio.





1. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)



La institución tiene más de 3 mil millones de pesos congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hasta que la institución demuestre su legal procedencia a criterio de la autoridad. Hace un mes sin embargo, se dictó prisión preventiva para el expresidente de su patronato Gerardo Sosa Castelán por el desvío de 58 millones de pesos que recibió mediante la participación de empresas universitarias.



Las universidades que cometieron ilícitos como el de la Estafa Maestra



Las primeras tres universidades ventiladas por cometer desvíos en la trama denominada como La Estafa Maestra según la investigación original -basada en datos de la Auditoría Superior de la Federación, fueron:



2. La Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM)



La institución fue señalada de desviar 185.8 millones de pesos simulando un contrato con la Sedatu. El exrector Juan de Dios Nochebuena sigue sen proceso aunque ya no tras las rejas.



3. La Universidad Politécnica de Huejutla (UPH)



El exrector Luis Andrés Domínguez es investigado también por simular contratos con Sedatu y haber cobrado una “comisión” por la triangulación de recursos por 81 millones de pesos.



4. La Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC)



La UTEC también hizo “negocios” con la Sedatu de Rosario Robles. El entonces rector Gerardo Marcelino Orozco desvió durante su mandato 93.5 millones de pesos.



A su vez, este medio reveló la participación de otras universidades bajo el mismo esquema de desviación de recursos, siendo estas:



5. La Universidad Politécnica de Pachuca (UPP)



Marco Antonio Flores González tuvo observaciones por 4.6 millones de pesos como probable daño a la hacienda pública por parte de la auditoría dado que no había podido comprobar los servicios así como otros 5.3 millones por Consultorías que comprobó -en documentos-, lo que se acerca al presunto desvío de 10 millones de pesos, entre otros malos manejos que realizó en complicidad con otras empresas.



6. La Universidad Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT)



El entonces rector de la UTTT Leodán Portes Vargas, primo de Laura Vargas de Osorio, hizo operaciones por 19.4 millones, involucrando también a Luis Jaime Osorio a través de su influencia en Ligia Osorno a través de INCA Rural.



También se encontraron otras 4 instituciones que simularon proyectos con la participación de INCA Rural:



7. La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM)



Marco Antonio Ocadiz también simuló proyectos por más de 205 millones de pesos con Sagarpa e INCA Rural, pues fue intermediaria para pagar “servicios” a personas físicas y morales sin la capacidad ni la infraestructura para cumplir con los contratos otorgados.



8. El Instituto Tecnológico Superior de Occidente (ITSOEH)



También con INCA Rural, la institución simuló contratos por 30.4 millones de pesos para proyectos en diversos puntos de la entidad pagando las dispersiones antes de que fueran cumplidos y donde los beneficiarios claramente no tenían la capacidad para ejecutarlos.



9. El Instituto Tecnológico Superior de Huejutla (ITSH)



El entonces director general de la Tecnológica de Huejutla Manuel Quintero Quintero delegó a Héctor Aguilar Ponce para celebrar dos contratos con INCA rural por 900 mil pesos cada uno para la elaboración de las estrategias de extensionismo.



Como en otros casos, ni siquiera se tomaron la molestia de elaborar dos contratos, presentaron el mismo dos veces para percibir un doble monto además que en el apartado de transparencia de la institución universitaria no se aprecian detalles sobre el mismo.



10. La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH)



Por su parte la Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) representada por Gerardo Marcelino Lara Orozco -quien en la UTEC ya había desviado 93.5 millones de pesos mediante la Estafa Maestra- recibió 5 millones 785 mil pesos para beneficiar a 1 mil 150 personas, pero tampoco dejó constancia alguna ni entregables a disposición pública para poder ser consultados.



