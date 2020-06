Las 35 Cocinas Comunitarias, un buen ejemplo de Adela Román para Guerrero: Beneficiarios

La instalación de las 35 Cocinas Comunitarias en puntos estratégicos de Acapulco, ha sido un buen ejemplo del Gobierno de Adela Román Ocampo, acierto que ha sido replicado para beneficio de mayor número de guerrerenses, reconocieron acapulqueños que diariamente reciben ricos y nutritivos alimentos para sus familias.



’Donde Come Uno, Comemos Todos’, reza el slogan del programa gubernamental que todos los días prepara y distribuye más de 25 mil raciones alimenticias, arduo trabajo operativo a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la coordinación de la Secretaría General del Ayuntamiento.



La iniciativa de impacto social ha representado un gran alivio para miles de acapulqueños quejados por la falta de empleos e ingresos, debido al receso de actividades productivas por la pandemia de COVID-19, como parte de las medidas de mitigación instruidas por Consejo de Salubridad General.



Las acciones preventivas y de higiene como la sana distancia, uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial, son prácticas obligatorias para los que concurren en los 35 puntos donde todos los días de la semana, desde mediados de abril, se entregan los alimentos a la gente, cumpliendo la instrucción de la presidenta municipal Adela Román Ocampo.



En un recorrido por los espacios habilitados para la distribución de alimentos en la avenida Farallón y Calzada Pie de la Cuesta, los beneficiarios manifestaron su gratitud hacia las autoridades, empresas y particulares donantes que han hecho posible echar a andar este programa social, donde se atiende con empatía a los beneficiarios.



’Lo veo muy bien, la mayoría fuimos despedidos del trabajo ahorita y es bueno lo que está haciendo, tenemos algo de comida, está muy bien guisada y condimentada, están haciendo muy bien su gestión con estos comedores para nosotros los ciudadanos que estamos desempleados, le doy las gracias’, expresó Héctor Portillo.



Antonio Vélez Torreblanca, calificó este programa es un gran acierto: ’Gracias a Dios nos está apoyando la presidenta, y esperamos que sigan haciéndolo durante esta pandemia, la verdad se los agradecemos de todo corazón; desafortunadamente nos quedamos sin empleo y no traemos un ingreso a nuestros hogares. Dios la bendiga a ella y a todo su equipo de trabajo’.



Cecilia Covarrubias, expresó que el programa alimentario ’es muy bueno, la verdad es una buena ayuda para nosotros que no tenemos trabajo. Doy muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, esto está muy bien. Dios quiera que nos sigan apoyando, la comida está muy rica y preparada con mucha higiene’.



Más de 25 mil raciones de alimento son distribuidas diariamente en las 35 Cocinas Comunitarias, respetando en todo momento las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia con alimentos limpios, sanos y nutritivos en beneficio de los que menos tienen.