Las 8 empresas cuyo rastro llevaría a la cárcel al Grupo Hidalgo

La 4T no ha caído bien en el llamado Grupo Hidalgo. Entre muchas otras investigaciones que llevan hacia los mismos nombres, destacando Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, las realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como la Secretaría de la Función Pública (SFP), tienen en la mira a por lo menos 8 empresas vinculadas con los referidos.



La opacidad de los contratos y su relación con los políticos es innegable.



Las investigadas son las que siguen:

1.- DEMOVIAL



Investigada por la SFP



Rastro lleva a: Jesús Murillo Karam



Fue fundada en Hidalgo por Bernardo Ortega Sosa, ingeniero y exfuncionario público en el gobierno de Jesús Murillo Karam. Integra una lista de constructoras en la Secretaría de la Función Pública por un presunto desfalco de dos mil millones de pesos por retrasos, sobreprecios y simulación en contratos en el Estado de México. Algunas de sus irregularidades fueron conocidas por su espectacularidad. En 2015, un joven se cayó en una coladera abierta en la zona del Distribuidor Vial D9 del Periférico, obra en la que la empresa realizaba obras complementarias. Ese mismo año, el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 determinó varias irregularidades en la primera etapa de las avenidas Alfredo del Mazo y José López Portillo. Figura también el hidalguense Salomón Bulos en la investigación, como delegado de la SCT Hidalgo.



2.- CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT



Investigada por la FGR



Rastro lleva a: Nuvia Mayorga Delgado | Miguel Ángel Osorio Chong



En 2014, las autoridades brasileñas empezaron una investigación sobre las empresas vinculadas a Marcelo Bahía Odebrecht por haber participado en Lava Jato, la más sofisticada trama de sobornos en la historia de América Latina en la última década. Descubierta la operación en Brasil, exdirectivos del consorcio admitieron atestiguar a cambio de penas menores. Cuando habló Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quien fuera jefe del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el 22 de noviembre de 2016, el caso tocó a México. El hombre, bajo juramento, dijo que la refinería en Tula, Hidalgo, había sido obtenida a través de “propinas” pagadas a Emilio Lozoya Austin, cuando trabajaba en la campaña de Enrique Peña Nieto. Entre las empresas subcontratadas, se encuentra la del casero de Osorio Chong. Como directora del CDI estaba Nuvia Mayorga, quien también le dio contratos. Odebrecht confesó que financió la campaña de Enrique Peña Nieto, siendo los dos hidalguenses referidos, responsables de la operación electoral desde el PRI Nacional.



3.- GRUPO CONSTRUCTOR TULANCINGO



Investigada por la UIF



Rastro lleva a: Miguel Ángel Osorio Chong



Propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, empresario hidalguense que le rentó una casa en las Lomas de Chapultepec al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En la trama también sale salpicada su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo, condición por la que ambos personajes se han amparado para no tener que se presentados antes la autoridad. Su contrato más grande se lo otorgó la Comisión Nacional del Agua, el 2 de noviembre de 2014, para el Proyecto Hidráulico Integral de la Cuenca Pitahayas. La UIF sigue un esquema sobre los fondos transferidos por Odebrecht en los que se detectaron pagos a este grupo constructor.



4.- ALVARGA CONSTRUCCIONES



Investigada por la SFP



Rastro lleva a: Jesús Murillo Karam



Su administrador único es Miguel Ángel Tello Ludlow, quien fue socio de Jesús Murillo Ortega, hijo del exprocurador Jesús Murillo Karam en los restaurantes Café Madero. Su contrato mayor se lo otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2017 para la “terminación de la construcción del Hospital Jesús María, en Aguascalientes. Otro fue para la construcción de las obras complementarias del proyecto de las vialidades del paso deprimido vehicular y la ampliación del malecón turístico en Manzanillo, Colima. Estos contratos los obtuvo pese a que en Isla de Carmen, Campeche, usó productos de mala calidad en la colocación de un rompeolas, en 2015. Además, entregó la obra tres meses después de lo pactado. Desde la convocatoria, la SCT puso como requisito que las empresas utilizaran una estructura llamada geomembrana GT1400, patentada por la trasnacional holandesa TenCate. Cuando la obra había iniciado, directivos de la compañía, acompañados por representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realizaron una auditoría. El descubrimiento fue que Alvarga estaba instalando un producto “pirata” con materiales chinos, según consta en la queja que presentó TenCate ante la SCT.



5- KOURO DESARROLLOS



Investigada por la SFP



Rastro lleva a: Jesús Murillo Karam



Fundada en 2002 y alguna vez la dirigió Jesús Murillo Ortega, hijo del exprocurador de la República. Desde 2007, Sandra Georgette Murillo Ortega (hermana de Jesús) es accionista mayoritaria. Ese año, Carlos Castañera Murillo, sobrino de Murillo Karam, le cedió sus acciones. Su contrato principal lo obtuvo en 2014 para la modernización de un tramo de la carretera Ixtlahuaca Jilotepec, en el Estado de México. En esa obra, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos indebidos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Kuoro incurrió en duplicidad de materiales y equipo en el “bandeado” de la obra.



6.- ITRIO ARQUITECTOS



Investigada por la SFP



Rastro lleva a: Jesús Murillo Karam



Fue fundada por Gerardo Roqueñí Murillo, sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam. La dirigió Alejandro González Murillo, quien fuera diputado federal por el Partido Encuentro Social (PES). Mientras gobernó Enrique Peña Nieto, su representante legal fue Patricia González Murillo, sobrina de Jesús Murillo Karam. El contrato mayor se le otorgó para la conservación del Kilómetro 8,200 de la carretera Pachuca-Ciudad Valles. La SFP la investiga por aumentos injustificados en precios, adjudicaciones directas poco claras y obras entregadas después de las fechas pactadas.



7.- TELRA REALTY



Investigada por la SFP



Rastro lleva a: David Penchyna Grub



En 2014, David Penchyna Grub, entonces titular del Infonavit, otorgó un contrato por 5 mil 88 millones de pesos a la empresa Telra Realty. Sin orden judicial que lo mandatara, sino por acuerdo entre el directivo y la empresa como ‘indemnización’ que no se encontraba pactada en los contratos respectivos, se les otorgó el pago pactado sin que se prestara servicio alguno. La empresa realizó movimientos millonarios con 3-A Inmobiliaria, propiedad de Penchyna, desde la que habrían triangulado recursos. Telra regresó 2 mil millones “para negociar”, pero aún adeuda 3 mil mdp y probablemente ya no los tengan al habérselos repartido entre los exfuncionarios.



8.- CYBERGLOBER



Investigada por la SFP



Rastro lleva a: Miguel Ángel Osorio Chong



Comercializadora Diozoal sirvió como intermediaria para que la israelí Cyberglober vendiera un software espía a la Policía Federal. La totalidad del contrato, según investigaciones de mercado, no debía rebasar los 20 millones, pero se adquirió en más de 2 mil 300 millones de pesos. En este entramado en particular salen a relucir los subordinados de Osorio Chong: Frida Martínez Zamora, Damián Canales Mena, Jorge Márquez Montes y Eugeno ímaz Gispert.Con información de Linaloe R. Flores | EMEEQUIS