Las 975 dosis que fueron entregadas al Estado de México se aplicaron de manera exitosa a personal de ISEM, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.

Toluca, Estado de México, 29 de diciembre de 2020. Respecto a lo mencionado esta mañana en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de que familiares del Director del Centro Médico ’Lic. Adolfo López Mateos’, Dr. José Rogel Romero, se vacunaron contra el COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México informa que con el inicio de la vacunación contra COVID-19 el pasado 24 de diciembre en las instalaciones de las 22 Zona Militar ubicada del municipio de Santa María Rayón, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la logística para aplicar dicho biológico al personal de salud de la primera línea de atención.



En este acto, autoridades castrenses establecieron un control en cada uno de los 10 puestos de vacunación, previo al envío de un formato a los 10 hospitales más resolutivos de COVID-19 y a cada director se le encomendó que designara al personal de su unidad médica que recibiría el biológico, quien posteriormente se le enviaría un código QR para confirmar su registro.



Sin embargo, se presentó un error por parte de la empresa contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que diseñó el sistema de comunicación que permitiría confirmar la asistencia de los beneficiados, lo que ocasionó descontrol y que el personal de salud no acudiera en su totalidad a la hora asignada.



Tras este contratiempo, personal de la SEDENA e ISEM determinó continuar con la vacunación, toda vez que el biológico ya se encontraba preparado, por lo que se decidió convocar a trabajadores de salud de otros hospitales que no estaban contemplados en esta primera etapa, tanto del Valle de Toluca como del Valle de México.



Es importante aclarar que, ante la falla del sistema, el registro de personas vacunadas se hizo manualmente y para utilizar de manera efectiva el biológico, que cuenta con seis horas para su aplicación, pasadas las 14:00 horas se decidió, de manera conjunta, inmunizar al personal emergente que estaba presente y pertenecía a todas las instituciones de salud.



En el caso concreto del Dr. Rogel Romero, se informa que sí estuvo contemplado, debido a que el Centro Médico es una de las unidades hospitalarias más activas en la atención a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus y en dos ocasiones ha estado infectado.



Respecto a la presunta vacunación de sus familiares se desconoce si recibieron la inmunización debido al contratiempo antes explicado.



Es importante mencionar que las 975 dosis que fueron entregadas al Estado de México se aplicaron de manera exitosa a personal de ISEM, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR y el listado oficial de quienes recibieron el biológico quedó a cargo de la empresa contratada por el IMSS, la cual se negó a compartir los datos y se comprometió a enviarla posteriormente, pero aún no se recibe.

