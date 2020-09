Las acciones de Mario Moreno

*La elección interna de Morena

Sin duda, da gusto saber que alguien que se contagió de coronavirus, haya salido bien librado de ese padecimiento y se reintegre a sus actividades para seguir adelante en las acciones que están realizando en la Secretaría que dirige.

Es el caso del secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, quien sigue cumpliendo en tiempo y forma las acciones que el gobierno del estado ha programado para atender a la población en algunas regiones del estado.

Programas exitosos como el de Un Cuarto Más, Estufas Ecológicas y entrega de Paneles Solares, son la punta de lanza para atender a más población marginada en el estado.

La idea central del gobierno de Héctor Astudillo es mejorar la calidad de vida y la salud de la población más necesitada, de los que menos tienen, señala Mario Moreno, quien se ha convertido en un gran aliado del gobernador del estado, en la aplicación de los recursos y desarrollo de los programas sociales.

Justamente esta seriedad y compromiso para hacer posible estos programas sociales, y su buen gobierno al frente del ayuntamiento de Chilpancingo, le ha llevado a ser considerado por su partido, el PRI, un serio aspirante a la candidatura a la gubernatura.

Y si la población demanda que los aspirantes no traigan esa cola de críticas a su desempeño y mal manejo de recursos públicos, Mario trae de entrada una ventaja frente al más conocido de los tres enlistados: Manuel Añorve.

El asunto que manejan las encuestas no solo son los porcentajes del más conocido, sino que resulta fundamental a la hora de tomar decisiones para evaluar quién puede ser el candidato, el porcentaje de negativos que trae cada uno, y Manuel Añorve es rico en ellos, en negativos, ganados a pulso durante su paso por la presidencia municipal de Acapulco.

Es decir, contra esta percepción negativa de la ciudadana es la que Añorve tiene que bregar en contra y modificar esta variable en las siguientes encuestas.

Por el momento, la ventaja de Mario Moreno, y también de Héctor Apreza Patrón, es que no son señalados de malos manejos de recursos.

Ambos tienen distintos niveles y porcentajes de aceptación, y legítimamente se mueven en busca de la aceptación de sus compañeros de partido.

EN OTRO TEMA, SE SABE QUE PARA ELEGIR CANDIDATO EN MORENA, EL MÉTODO SERÁ POR ENCUESTA.

Y que en ésta participarán externos, con lo que Luis Walton tendría abierta la puerta para competir por esta candidatura, que se ha vuelto virulenta para algunos que han decidido sumar sus aspiraciones.

Es decir, a ciertos aspirantes, otros los quieren dejar fuera a partir de un sistemático golpeteo mediático, como al mismo Walton y a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román.

El asunto de proseguir en el golpeteo y la guerra sucia puede llevar a Morena a perder parte de ese porcentaje de población que hoy siente afinidad por sus siglas.

Y también desprendimientos de aspirantes que hoy se sienten agredidos por otros durante este momento de preselección.

Adela Román Ocampo, Félix Salgado y Pablo Amílcar son los internos que compiten para ser el candidato o candidata.

Y por externos son Luis Walton, y Beatriz Mojica Morga, quien viene de la mano del PT en esa alianza que construyeron con Morena para las elecciones del 2021.

La pregunta obligada para los oráculos, es saber si una vez que haya candidato, los demás se mantendrán en completa fidelidad y trabajarán por una candidatura que no es la suya.