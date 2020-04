LAS ACCIONES DEL PODER IMPREGNADOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Los acontecimientos y las circunstancias a las elecciones del 2016 -2017, permiten establecer el reposicionamiento con el nuevo partido político MORENA, las situaciones de un constante sistema enquistado por más de 80 años de un grupo de poder ’Atlacomulco ’los Golden Boy que son los hijos de este ramal y los parentescos en las divisiones territoriales del Edomex : Atlacomulco, Metepec, Toluca, Lerma, valle de México y Huixquilucan ,que de una forma otra se acomodan para los puestos públicos gubernamentales y de poder público.’ https://youtu.be/XDDM9nWzcjM vía @YouTube



Ley anticorrupción: las leyes pueden ser legítimas pero pueden ser anticonstitucionales y violatorios a los derechos humanos. La constitución en su Artículo 1, párrafo 3er, ’Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.’



Las obras del ejecutivo subió en 50% el costo del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Calculado inicialmente en algo así como 1 mil millones de pesos, las cuentas ya van en 1 mil 500 millones, más lo que se acumule en estos días. Y no, no porque el dólar haya subido el precio de su cotización frente al pesito mexicano, sino porque los encargados de supervisar la construcción –a cargo de La Constructora Presidencial Higa.



Las lujosas instalaciones para salas de espera, de descanso y lo demás que sea espectacular. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político–administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.



Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán ARTS. 131, 132, 133 Y 134 cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y de más elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político– administrativo de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias.



La Ley Federal Anticorrupción. Esta nueva norma reconoce que para realizar un soborno se requiere al menos de dos participantes: un funcionario y un particular.

Discrecionalidad + opacidad = Corrupción. Esta definición aritmética establece que, además de dos participantes, un acto de cochupo también requiere de un contexto de turbia arbitrariedad. El funcionario público tiene margen de maniobra para administrar los tiempos y costos que tiene un particular en una transacción con el gobierno. El ciudadano hace un análisis sobre las ventajas y riesgos que conlleva el acto indebido. Esta mezcla de factores se deja a cocinar en un ámbito con bajo nivel de visibilidad y se completa la fórmula con que inició este párrafo.



Si se ejecuta bien, la nueva ley ayudará a modificar los incentivos de incurrir en actos de corrupción, a la hora de venderle bienes o servicios al gobierno federal. Una empresa podría pagar una multa de hasta 35% del valor total del contrato, en caso de que se le encuentre culpable de haber cometido una violación a la norma. La legislación también considera reducción de sanciones a las personas que presenten testimonios o evidencias para coadyuvar en la investigación. La ley es un avance, pero dista mucho de ser una pócima legislativa que, por la vía del milagro, resuelva el problema.



La nueva norma no toca los feudos estatales y municipales, donde ocurre buena parte de las transacciones entre los ciudadanos y la autoridad. Esta semana, el IMCO presentó el Reporte de Transparencia Municipal 2012, realizado en conjunto con la organización Global Integrity.



El espíritu de las normas de transparencia y su aplicación en la realidad de 18 de los ayuntamientos y delegaciones más grandes del país. En el 50% de estos municipios, la información sobre la obtención de licencias de construcción es tan limitada o inexistente que resulta imposible saber cuáles son los requisitos para realizar el trámite.



EL otro extrema de la situación de la población ’CONEVAL acaba de informar que, pese a la rimbombante ’Cruzada contra el hambre’, causante de varios suicidios demagógicos, más del 50% de los mexicanos vivimos en la zona ’de confort’ de la pobreza, cerquita de la de la miseria extrema’. El gobierno de Montiel en el Estado de México y que este aspirara a la candidatura presidencial priista 2006, Salinas habría impulsado la asesoría de Pedro Aspe, en la renegociación de la pesada deuda del Edomex.



Desde las filas de Protego (Su oficina de todo primer mundo en Polanco), la consultoría financiera del ex secretario de Hacienda salinista, se habría enviado a Luis Videgaray (uno más para el 2017 en Edomex). El egresado del ITAM con maestría en el MIT (Massachusetts Instituto of Tecnología) no volvió a Protego. La entrada de Enrique Peña Nieto al gobierno mexiquense se convirtió en su hombre de las finanzas.



Las comisiones en el congreso local mexiquense y su nueva pluralidad legislativa con el ejecutivo de consensos: Los coordinadores de los 9 grupos políticos de la LIX Legislatura mexiquense y por unanimidad aprobaron las 34 Comisiones y 5 Comités de responsabilidades legislativas. El PRI se queda con 16 presidencias; resalta la de la diputada Laura Barrera, quien asumirá la Comisión de Turismo; PRD con 8; PAN con 7; MORENA con tres Y, con una Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Verde Ecologista y PT, respectivamente. Sin duda que el presidente de la Junta de Coordinación Política estatal, Cruz Juvenal Roa, hizo bien la tarea al lograr dichos consensos. En una jugada de visión promovió a Gerardo Pliego Santana en Medio Ambiente; a Azar Figuera en OSFEM; y Alejandro Olvera en Atención al Migrante.

A la esposa de Gustavo Parra Noriega, el líder de los ’Bravo Boys’ la hizo presidenta de Transparencia, la bandera política de este personaje y a Nelyda Mociños, identificada con la alcaldesa electa de Atizapán de Zaragoza en el Comité de Estudios Legislativos (INESLE).El PAN obtuvo siete presidencias; seis secretarías, 16 secretarías y 21 espacios como miembros de las diferentes Comisiones Legislativas en la entidad. Los acuerdos de poder y la line de los recursos; Pablo Peralta García, el diputado local por Huixquilucan, arrancó con paso firme en su tarea legislativa, mostrando peso político y que resulta un personaje relevante para el PRI en la próxima recuperación del municipio. Pablo Peralta tendrá la presidencia de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, que se le acomoda a su perfil tomando en cuenta que es un personaje que conoce tanto a la clase política como las problemáticas del valle de México y además será Secretario de la Comisión de Desarrollo Económico, donde nada tiene que aprender al provenir de una de las familias económicas más poderosas del país.