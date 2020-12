Las acciones se realizan con trabajo, voluntad y cercanía: Darwin Eslava

Sigamos cumpliendo con nuestra función, demos a los coacalquenses, los servidores públicos que merecen, fue el llamado que el alcalde, Darwin Eslava, hizo a los integrantes de su Cabildo y administración municipal al rendir su segundo informe de gobierno.



De manera presencial se realizó la sesión solemne de cabildo, donde en apego al artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el mandatario municipal rindió cuentas a la ciudadanía de manera clara, transparente y expedita es un claro ejemplo de democracia.



Rindió su Informe que transparenta los avances de cada una de las áreas de la Administración, en conformidad con lo establecido en los objetivos estratégicos y líneas de acción plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual fue diseñado bajo el firme compromiso de atender a todos y cada uno de los sectores de la sociedad.



En sesión solemne, compareció ante su Cabildo para informar sobre la situación que guardan los diversos ramos en el segundo año de administración pública municipal.



Así, que el propósito de rendir cuentas claras y expeditas a las y los coacalquenses. Ofrece información transparente acerca de los avances y retos del gobierno en turno, dentro de su segundo año de gestión.



Todos los logros son, en primer lugar, resultado de una férrea VOLUNTAD de gobernar para la gente; segundo, producto del esfuerzo y TRABAJO conjunto de gobierno y ciudadanía, que día con día se afanan para construir un nuevo entorno, más seguro y próspero, para las familias que habitan este bello y trabajador municipio.



Durante este año enfrento a una situación inédita para todos: la pandemia de proporciones mundiales. Los desafortunados acontecimientos derivados de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, han puesto a prueba todos los órdenes de gobierno, no sólo en el país sino a nivel global; del estado y municipio no han sido la excepción.



Sin embargo, hoy más que nunca, es indispensable la CERCANÍA con los ciudadanos. ’Se requiere ser conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos, pero haciendo frente a la circunstancia, propiciando estrategias y acciones que reactiven la economía local, mejoren los servicios de salud y contribuyan a la calidad educativa, además, que permitan ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Todo en el marco de las funciones y competencias propias de un gobierno municipal’, dijo Darwin Eslava, al rendir su segundo informe de gobierno.



Durante toda la emergencia y hasta hoy, el objetivo primordial es el bienestar de la ciudadanía de Coacalco de Berriozábal pues aunado a la pandemia, el mundo está enfrentando un ciclo de cambios drásticos y constantes. Dichas transformaciones han propiciado que la actual Administración implemente y gestione estrategias novedosas, sin descuidar el plan inicial, garantizando y atendiendo las necesidades prioritarias del municipio, tales como salud y seguridad.



Son, pues, tiempos que exigen eficacia e innovación, fortaleza y dedicación, pero siempre bajo un marco de legalidad y transparencia.



En este sentido, ’es de resaltar que lograr avances requiere de tiempo y, sobre todo, romper paradigmas. Es decir, atreverse a hacer cosas nuevas, que reafirmen la confianza de la ciudadanía.

Avanzar precisa identificarse con la VOLUNTAD de tener un municipio mejor cada día y fijarse un sendero donde la prioridad sea la gente. De modo que cualquier avance se vea reflejado en bienestar y calidad de vida para la ciudadanía’.



Frente a estos grandes retos, la actual Administración, estableció estrategias y líneas de acción que quedaron plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. Dicho proyecto se redactó luego de un foro de consulta y sondeo realizado entre ciudadanía, sectores organizados y representantes sociales. De suerte que la estrategia conjunta y consensuada permitió marcar una ruta empática, visionaria y colaborativa, desde un punto de vista amplio e incluyente que se empata a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Una vez más agradeció a las y los habitantes de Coacalco de Berriozábal ’por brindarme en todo momento el apoyo necesario para que el trabajo de gobierno se ejecute por el buen sendero.

Agradezco la oportunidad de servirles, les reitero a las y los ciudadanos de este municipio mi compromiso de seguir trabajando para ofrecer mejores oportunidades con que enfrentemos juntos los retos presentes y venideros’.



’Estoy orgulloso de ser coacalquense, porque aquí he crecido; hoy fue un honor rendir mi segundo informe de gobierno. Porque los resultados son importantes para la evaluación de los ciudadanos hacía los políticos. Agradezco la confianza de la ciudadanía, el apoyo de mi familia, gabinete y cabildo. Seguiremos construyendo un municipio que cumpla con las demandas y expectativas de Coacalco’, indicó.



Por su parte el Mtro. Enrique Mendoza Velázquez, representante del gobernador del estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, reconoció y felicitó el trabajo transparente, comprometido y humano que ha realizado el alcalde.



INFORME DE GOBIERNO

A través de las diferentes áreas que conforman la Administración Pública Municipal se llevaron a cabo acciones y obras en beneficio de la población coacalquense. Los objetivos de dichas acciones se derivan de proyectos y planes bien definidos, entre los cuales, el común denominador es lograr cambios significativos que mejoren notablemente la dinámica social del municipio.



De modo que está estructurado en torno a cuatro pilares principales: (1) Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente; (2) Pilar Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador; (3) Pilar Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente; (4) Pilar Seguridad: Municipio con seguridad y justicia, y tres Ejes Transversales (Igualdad de género; Gobierno moderno, capaz y responsable, y Tecnología y coordinación para el buen gobierno) cuyas directrices de implementación conforman el cuerpo central del informe. Dicha estructura de acciones es acorde con la información programática presupuestal, y en consonancia con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco de Berriozábal 2019-2021. De igual manera, su ejecución sigue las recomendaciones de la ONU, registradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Con ello, la presente Administración informó y transparento los resultados obtenidos y cumple con las normas constitucionales que así lo exigen, demostrando que cuando las acciones se realizan con trabajo, voluntad y cercanía la transparencia es consecuencia ineludible.



