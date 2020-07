Las actividades del comercio y los servicios generan más del 65 por ciento del empleo en México

Aunque el sector terciario en México registró un importante crecimiento en los últimos cinco años, en la generación de empleo, valor agregado y aumento de unidades económica, en 2020 no mantendrá el mismo comportamiento por ser el más afectado por la crisis económica ocasionada por la pandemia del Coronavirus.



En videoconferencia con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el presidente del Instituto Nacional de Geografía e Informática, Julio Santaella Castell presentó los resultados definitivos del Censo Económico 2019.



El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, resaltó el crecimiento del sector terciario, que en el censo económico 2019 mostró que las actividades del comercio y los servicios privados no financieros aumentaron 10 por ciento del 2014 al 2019.



Señaló que si bien este informe se presentó en medio de una crisis económica por la pandemia del Covid-19, debe ser un referente para dimensionar la situación de hace un año en perspectiva a la actual, que registra pérdida de empleo y cierres de negocios que requerirán de apoyos, financiamiento e incentivos fiscales para la recuperación económica en la nueva realidad.



Por ello, consideró importante la propuesta del presidente del Inegi, de realizar un estudio para conocer cuántos establecimientos se han creado desde el censo, y cuántos cerrarán definitivamente después de los meses de contingencia sanitaria.



’De acuerdo con los resultados obtenidos por el Inegi, existen 6 millones 373 mil 169 unidades económicas en el país, con 36 millones 38 mil 272 personas ocupadas; de los cuales el 94.9 por ciento son micro negocios que emplean 4 de cada 10 personas ocupadas, pero sólo generan 15 de cada 100 pesos del valor agregado censal, es decir son de baja productividad’, anotó.



José Manuel López Campos, indicó que este censo señala un crecimiento de 5.9 por ciento en el valor agregado anual, que están aportando estos establecimientos y que es de 9 mil 983 millones de pesos.

Detalló que, de acuerdo a los datos del Inegi en el valor agregado el comercio escaló dos lugares, del 4 al 2, de 15.5 a 21.4 por ciento; y los servicios privados no financieros, incrementó del 19.6 al 20.8 por ciento para ocupar la tercera posición.



Respecto a personal ocupado, apuntó, los servicios no financieros son las actividades que más empleos generan, con el 37.5 por ciento y el comercio la segunda con 27.6 por ciento.



’Las actividades económicas por ramas, que mayores empleos aportan, vinculadas al sector terciario son: Preparación de alimentos, con 7.4 por ciento; abarrotes y alimentos al por menor, 6.5 por ciento; servicios de empleos, 5.1 por ciento; tiendas de autoservicio al por menor, 2.7 por ciento; panaderías y tortillerías, 1.9 por ciento; hoteles, moteles y similares, 1.8 por ciento y abarrotes y alimentos al por mayor, 1.6 por ciento’, precisó el líder de la Concanaco Servytur.



Especificó que las estadísticas arrojaron que entre los principales problemas que manifestaron las Unidades Económicas del país destaca la inseguridad pública, con el 43.4 por ciento declarado por las Mipymes y para las grandes empresas el 40.4 por ciento.



Refirió que los altos gastos (luz, agua, telefonía), para el 29.7 por ciento de las grandes empresas es considerado como uno de los aspectos que inhibe la productividad, así como para el 28.9 por ciento de las Pymes.



También, dijo, los excesos de trámites gubernamentales es otro de los problemas que las empresas reconocen que les afecta, en el caso de las grandes se reflejó en el censo en el 20.3 por ciento de los encuestados, mientras que para las Pymes fue del 18.3 por ciento.



López Campos destacó que, del total de establecimientos, el 62.6 por ciento, que representa más de 3.5 millones de unidades económicas, son informales y solo el 37.4 por ciento se encuentra en la economía formal.



En personal ocupado, subrayó, los negocios formales aportan el 81.1 por ciento y los informales el 18.9 por ciento.



Respecto al valor agregado, los negocios formales aportan el 97 por ciento y los informales el 3 por ciento.



Puntualizó que estas estadísticas se deben tomar como referencia para impulsar a los sectores que han tenido mayor crecimiento en los últimos años, estimular aquellos que su desarrollo ha sido menor de manera incluyente y solidaria, pero debido a la parálisis por la contingencia sanitaria son los más afectadas.