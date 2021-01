Las afores se siguen llevando la gran tajada

LOS TRABAJADORES EN GENERAL SIGUEN SIN RECIBIR UN FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO DECOROSO, PERO LAS AFORES SE LLEVAN LA GRAN TAJADA DEL PASTEL..



CIUDAD DE MEXICO, .- Pese a la reducción de las comisiones que cobran las Afores, estas se siguen llevando la gran tajada del pastel y los trabajadores aún no ven posibilidades de alcanzar una jubilación decorosa de ahí que los bancos trasnacionales siguen siendo los más beneficiados.



La Consar informó sobre las nuevas reducciones a las comisiones de las Afores, e indicó que este 2021 las utilidades de las Afores serán menores para beneficiar a los trabajadores en su ahorro voluntario para el retiro, por lo cual el promedio de las comisiones de las Afores ya es de 0.80%, lo que representa una disminución de 11.5 puntos base respecto a lo que cobraron en 2020.



La Consar rechazó la propuesta de Afore Coppel al considerarla excesiva para los trabajadores y por ello a partir de este 2021, las Afores les cobrarán menos a los trabajadores por administrar sus recursos.



La Junta de Gobierno de la Consar autorizó las comisiones de Afore Azteca, Citibanamex, Inbursa, Invercap, PensionISSSTE, Principal, Profuturo, SURA y XXI Banorte, para ser aplicables a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.



Asimismo, acordó denegar la solicitud de comisiones presentada por Afore Coppel al considerar que la misma es excesiva para los intereses de los trabajadores.



Las comisiones vigentes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 quedaron de la siguiente manera: PensionISSSTE de 0.79% bajó a 0.53%; Citibanamex de 0.88% se redujo a 0.80%; XXI Banorte de 0.88% disminuyó a 0.80%; Profuturo de 0.92% ahora cobrará solo 0.83%; Sura desde 0.92% redujo su comisión a 0.83%; Principal bajó de 0.97% a 0.85%; Azteca de 0.98% se quedó en 0.86%; Inbursa de 0.92% cayó a 0.86%, e Invercap de 0.98% disminuyó a 0.87%.



En el caso de Afore Coppel, la propuesta de la empresa fue de una comisión de 0.90%, la cual fue rechazada por el organismo regulador. Cabe precisar que la Junta de Gobierno acordó denegar la solicitud de comisiones hecha por Afore Coppel, toda vez que la misma es excesiva para los intereses de los trabajadores.



En este sentido, ordenó a Afore Coppel cobrar la comisión promedio de las comisiones autorizadas de 0.8375%.



Elegir una afore de una comisión baja significa que con el tiempo el ahorro voluntario para tu retiro será mayor pues el descuento por administración será bajo y tendrás más fondos para tu jubilación.



Para elegir bien la Afore que más conviene se debe analizar tanto la comisión por administración como el rendimiento que te da. Esta información la puedes consultar en la página web de la Consar.



Recuerda que tu ahorro para el retiro es parte de llevar finanzas personales sanas.



Las ganancias de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), sólo por el cobro de comisiones de cuenta, ascenderá a casi 38 mil millones de pesos, estimó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Los activos netos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al cierre de 2020, aumentaron un 18.1 por ciento.



Abraham Vela Dib, director de la dependencia, informó que el monto que las Afores recibieron por comisiones equivale al 0.895 por ciento de los activos netos del SAR. Significó un cobro equivalente a 565.47 pesos durante el año, de las 67.2 millones de cuentas individuales que contabilizó hacia el cierre de 2020.



Los activos netos promedio por cada cuenta se situaron en 75 mil 116.55 pesos, con un rendimiento anual de 8 mil 800 pesos en 2021.



’Descontando el estimado de las comisiones cobradas por las Afore de los rendimientos de los trabajadores, los rendimientos netos habrán sido de alrededor de 515 mil millones de pesos, equivalentes a 7 mil 663 pesos por cuenta administrada’, aseguró el funcionario en su cuenta de Twitter.



Sobre los recursos netos del SAR, informó que ascendieron a 4 billones 709 mil 808 millones de pesos, lo que significó un aumento aproximado, en términos reales, de 13.6 por ciento. Del incremento total de 723 mil 328 millones, más de tres cuartas partes (552 mil 629 millones) correspondieron a rendimientos obtenidos por las SIEFORES’.



Los rendimientos de estos fueron superiores en 66 mil 372 millones (13.6 por ciento en términos nominales) a los registrados en 2019, cuando fueron 486 mil 257 millones.



’Lo anterior representa un rendimiento promedio anual de 13 por ciento (es decir, 8.6 por ciento por encima de la inflación). Lo anterior es atribuible en buena medida al nuevo régimen de inversión basado en el sistema de SIEFORES Generacionales (target-date-funds)’.



El pasado 26 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para reformar las pensiones en el país. Recordó que desde 1997 las Afores reciben estos beneficios, sin embargo, rechazó que con estas modificaciones pierdan su rentabilidad por el manejo de los recursos de los trabajadores…..



MORENA BARRIÓ CON PROGRAMAS E INSTITUCIONES QUE BENEFICIABAN A MEXICANOS: PRI



En un video difundido en redes sociales, el tricolor recordó que el partido en el poder es una desgracia para México.



El Revolucionario Institucional reclamó que el partido mayoritario terminara con las estancias infantiles, con los apoyos para el campo, con el empleo y con los programas de apoyo a las mujeres.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabezan el Presidente Alejandro Moreno y la Secretaria General Carolina Viggiano, afirmó que Morena es una desgracia para México, ya que en tan sólo dos años ’barrió con los programas e instituciones que beneficiaban a las familias mexicanas y condujo al país a una crisis sin precedentes’.



En un video, difundido en sus redes sociales, con el Hashtag #MorenaNoSabe, el tricolor recordó que en su campaña electoral para llegar al poder ’Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo, y lo cumplió’.



’Barrió con ahorros de México, barrió con los medicamentos, barrió con las estancias infantiles, barrió con los apoyos para el campo, barrió con el empleo, barrió con los programas de apoyo a las mujeres; barrió con todo’, reclamó el Partido de México….



PERSONAS QUE HAN PERDIDO SU EMPLEO DURANTE LA PANDEMIA PUEDEN RETIRAR APOYO ECONOMICO



Entre los beneficios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de seguridad social, se encuentra el Retiro Parcial por Desempleo, una protección que tiene el trabajador formal, particularmente importante en momentos de emergencia sanitaria, ya que en el caso de pérdida del empleo, puede hacerse uso de los recursos de la cuenta individual del trabajador.



Los requisitos para acceder a este beneficio son: tener 46 días naturales de estar desempleado, haber estado registrado al menos durante tres años con una AFORE, tener dos o más años cotizados en el Seguro Social y no haber efectuado retiros de su cuenta individual en los últimos cinco años.



Una vez cumplidos los requisitos, es necesario presentarse en la AFORE y solicitar la realización del trámite; hecho esto, la AFORE validará que se cumpla con las condiciones del trámite y el IMSS certificará en su caso el derecho al Retiro Parcial por Desempleo.



La disposición parcial de los recursos de la cuenta individual se podrá realizar con base en dos modalidades: en la primera, si la cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido abierta y la persona tiene un mínimo de dos años de cotización al IMSS, entonces se puede retirar en una sola exhibición un monto equivalente a 30 días del último Salario Base de Cotización registrado con un límite de 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



La segunda modalidad es aplicable cuando la cuenta individual tiene más de cinco años de haber sido abierta; en estos casos, el monto a retirar corresponde a lo que resulte menor entre el importe correspondiente a 90 días del Salario Base de Cotización de las últimas 250 semanas o el 11.5 por ciento de los recursos acumulados en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).



Lo recomendable es acceder al Retiro Parcial por Desempleo sólo en caso de emergencias, ya que al retirar los recursos de sus ahorros también se disminuyen las semanas cotizadas. No obstante, para no afectar la posibilidad de pensionarse, los recursos retirados pueden ser repuestos posteriormente e ingresados a la cuenta individual, con lo que se reintegrarán las semanas que hubieran sido descontadas….



