Las agrupaciones Santaferia y Los Mirlos presentan ’María’

La canción ’María’ se estrenará este viernes 29 de Enero de 2021 en todas las plataformas digitales



Los Mirlos son por derecho propio unas leyendas de la cumbia amazónica peruana con casi medio siglo de trayectoria y ahora de forma oportuna se unen al popular grupo chileno de cumbia casera Santaferia en una inédita colaboración. Sin duda, un gran hito de integración musical entre artistas de dos países vecinos y hermanos. El tema "María", mismo que se estrenará en todas las plataformas este 29 de enero fué compuesto por Santaferia y contó con arreglos proporcionados por las dos bandas. Un dato interesante es que incluye una referencia y homenaje al tema ’Respuesta a María’ del grupo cubano Clave y Guaguancó. En tanto, el videoclip fue realizado con ilustraciones animadas y fue dirigido por el diseñador audiovisual Josué Bruno, directamente desde Venezuela. En él aparecen los integrantes de ambas bandas caracterizados de manera muy especial en un entorno selvático, psicodélico y cumbiero y con el excelente apoyo de Rockass On Line Music LLC, que siguen empecinados en colocarse como una de las agencias más importantes de Latinoamérica .



Los Mirlos nacieron en 1973 y son uno de los exponentes más fuertes en su país en el género de la cumbia amazónica con dosis de psicodelia, música que surgió a mediados de los setenta en el Perú. Es un subgénero de la cumbia peruana que tuvo su origen en la región de la selva, y que apareció con estilo propio, con ritmo, sabor y más festivo combinando el sonido de las guitarras, con la percusión, las voces y los sonidos guturales y/o wapeos, cuyas raíces provienen del rock psicodélico, el punteo del vals criollo y la cumbia colombiana. Los Mirlos, a lo largo de su carrera, han grabado más de 30 discos LP, Casetes y CDs. Fue a inicios de la década de 1980 que empezaron sus giras al extranjero, especialmente a la Argentina, Colombia y México, lugares donde sus producciones fonográficas en acetato tuvieron acogida y eran muy solicitados.



En el año 2007 Oliver Conan, músico francés radicado en Nueva York, viajó a Perú y conoció este estilo musical. Luego, a través de su sello, Barbes Records, editó en Estados Unidos los famosos compilados ’The Roots of Chicha’, antologías que le dieron la vuelta al mundo y que le brindaron a la Cumbia amazónica y Chicha una importante exposición para el mundo musical, hecho que le dió un tremendo empuje a Los Mirlos para conquistar parte de Europa, posicionando su música y marca a nivel internacional. Jorge Rodríguez Grández, director del grupo manifiesta que ’hacer una colaboración de un tema musical con Santaferia fue una experiencia nueva, interesante y muy especial ya que es un grupo musical muy querido y conocido en Chile y en el mundo. Combinar dos estilos en uno, fue un reto que se logró por ambas partes, haciendo que la culminación de esta obra musical sea aceptada por los seguidores de ambos grupos en sus respectivos países y el mundo".



Para Santaferia -grupo con 14 años de carrera y uno de los más populares en su estilo en Chile- ha sido un honor grabar junto a una agrupación que tiene ya 47 años de trayectoria y que son unas verdaderas leyendas de la cumbia internacional. La banda ha reconocido la influencia de la cumbia amazónica, chicha y de Los Mirlos en su trabajo. ’Me gustan mucho Los Mirlos, con su gran tema ’La danza de Los Mirlos’ que ya es folcklore y patrimonio de la cumbia’, dijo Mauricio Lira, guitarrista y director del grupo chileno. ’En Los Mirlos está el guitarrista Danny Johnston, él tiene un sonido súper particular. He tratado de estudiar a estas bandas para tener herramientas y defenderme cuando tengo que meterle guitarras a Santaferia’ declaró el músico sobre este estilo e influencia musical.



Pollo González, cantante y compositor de Santaferia, dijo ’saludamos a nuestros admirables Mirlos del Perú en sus 47 años, creemos que han dejado un gran legado a la cumbia latinoamericana. Esperamos que cumplan muchos más, es un honor grabar con ellos’. Luego de tres años sin editar un disco de estudio, la banda Santaferia acaba de lanzar un nuevo álbum compuesto, arreglado, producido y grabado en forma íntegra durante los meses de cuarentena. El trabajo se hizo online; las canciones fueron compuestas por los integrantes de la banda en sus casas y las maquetas, registros y pistas se trabajaron y se produjeron digitalmente y a la distancia impuesta por la coyuntura sanitaria. Nuevos tiempos para trabajar, dicen.



La canción ’María’ se estrenará este viernes 29 de Enero de 2021 en todas las plataformas digitales y está listo para explotar en todo el continente y llenarlo de ritmo.