Las alianzas PRI-PRD-PAN, y Morena-PT-PVEM

*En Guerrero, PAN anuncia que va solo



*Cacahuatepec, cumple requisitos de ser municipio



Mientras en el plano nacional los tres partidos nacionales PRI, PAN y PRD, así como el movimiento ’Sí por México’, han acordado unir esfuerzos para ir juntos en la elección del 2021, en Guerrero su dirigente insiste en que el PAN vaya solo a la elección.

Por el otro bloque de partidos, acordaron ir en alianza Morena-PT-PVEM para la elección local del 2021 en el Estado de Guerrero.

Marko Cortés, Presidente de Acción Nacional, al firmar este acuerdo señaló que ’este encuentro que es inédito e histórico. Tengan la seguridad de que México cuenta y contara con Acción Nacional. Estamos puestos para ir por el cambio positivo y hacia el futuro que necesita nuestro país’

Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI dijo que la coordinación entre los partidos políticos y sociedad civil es una condición necesaria para construir una sana democracia, con competencia, equidad y respeto al voto de los ciudadanos’.

’México necesita una sociedad civil organizada fuerte y actuante. Estamos empeñados en la construcción de un gran frente democrático, político y social para defender la República Federal’, señaló Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática.

El vocero de Sí por México, Francisco Torres, dijo que "Con los partidos del Sí, hoy firmamos un compromiso: vamos a trabajar de manera conjunta para construir una nueva mayoría en el año 2021. Una mayoría compuesta por ciudadanía y partidos de oposición.

En Guerrero los presidentes del PRI y PRD entregaron al IEPC la solicitud de convenio de candidatura común para la elección de gobernador de Guerrero.

Los dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Esteban Albarrán Mendoza y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, se presentaron ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana Guerrero (IEPC), para entregar la Solicitud de Registro del Convenio de Candidatura Común para la Elección de Gubernatura del Estado de Guerrero.

Con esto queda claro que el PAN en Guerrero va solo, como lo ha señalado Eloy Salmerón Díaz, acerca de no ir en coalición con PRI y PRD, y que prefieren medirse con sus propios candidatos.

El líder panista se dijo respetuoso de la decisión que hayan tomado los dirigentes de las otras fuerzas políticas, pero su Consejo Estatal aprobó ir solos en la elección del 06 junio del 2021.

Se intuye que esta postura es resultado de la experiencia pasada, cuando fue en alianza con el PRD, y no abonaron nada en beneficio del PAN, porque contrario a ello, perdieron votos y espacios de representación.

Es decir, al sumar todos deben ganar, pero para el PAN la mala experiencia fue que los perredistas votaron por Morena

Es decir, muchos ni por el PRD votaron y menos por el PAN.

CACAHUATEPEC INSISTE EN CONVERTIRSE EN NUEVO MUNICIPIO.

Si no los habían considerado en serio, es el momento de que les presten atención, porque los comuneros de Cacahuatepec van empujando recio para convertirse en municipio.

Justo de eso se quejan, de que son ignorados y olvidados. Y que solo se acuerdan de ellos en temporada electoral.

Como ya están cansados de ser utilizados políticamente han decidido tomar su destino en sus manos, por eso también están marcando distancia del líder opositor de La Parota, de quien dicen se ha hecho de propiedades gracias a ese movimiento.

Los comuneros no solo piden convertir sus tierras en un municipio sino llegar a la presidencia de México para pedir la construcción de un puente, una presa y proyectos productivos que detonen la economía de esa zona, la más pobre y marginada.

Y es que las cosas han empeorado en este lugar, porque debido a la pandemia de Covid-19 muchas personas han perdido la vida y otros sus empleos.

La salida para detonar su desarrollo es convertirse en municipio y traer proyectos productivos para generar empleos y no dependan tanto de los servicios en la cabecera.

El presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec Isaac Valeriano García dijo que cuentan con los requisitos que marca la ley de municipios libres, como tener más de 25 mil habitantes.

Cuentan con una extensión de más de 40 mil hectáreas de tierra y el 50 por ciento de la población sabe leer, y tienen carencias como la falta de carreteras pavimentadas, carecen de un hospital, proyectos productivos, servicios de agua entubada pese a que esta zona surte a la ciudad de Acapulco del vital líquido del Río Papagayo.

De acuerdo a su expediente técnico, la población posee 40 mil hectáreas y de acuerdo con el INEGI y la Ley Orgánica del Municipio Libre, para separarse de un municipio se debe tener una población de 25 mil habitantes, requisito que cumplen fehacientemente.

En este proyecto, la comunidad de Amatillo sería la cabecera, porque más del 50 por ciento de sus habitantes sabe leer y escribir, requisito que también exige la ley.

Los organizadores de estos proyectos, saben que no va a resultarles fácil separarse de Acapulco, pero la determinación y los objetivos de tener una mejor vida serán sus mejores alicientes para que insistan en adquirir un nuevo estatus político con sus propios proyectos y acciones que beneficien a la población.