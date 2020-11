Las alianzas y sus fisuras

En la alianza Morena, PVEM y PT, hay una primera fisura.

El PVEM anunció que en Guerrero no van en alianza porque Morena no les permite proponer candidato a la gubernatura.

Por lo tanto, anuncian que propondrán a sus propios aspirantes a la gubernatura, diputados y presidencias municipales.

Al menos esa es la primera postura que la dirigencia estatal ha manifestado.

Aunque al PT los tratan de la misma manera, la dirigencia nacional sigue empujando a Bety Mojica como su propuesta, pese a que Victoriano Wences hace malabares para dejarla fuera de este partido, al no convenirle su presencia.

Wences quiere ser el candidato del PT y Bety le estorba en sus pretensiones.

No obstante, Mojica está demostrando mayor habilidad política que Wences Real al lograr sentar a Pablo Amílcar Sandoval y a Félix Salgado Macedonio para los acuerdos de unidad, después de que al segundo le publicaran la presunta demanda en su contra por una presunta violación sexual a una de sus ex trabajadoras.

Se antoja difícil que esa publicación no siga haciendo daño a la imagen de Salgado Macedonio, a quien tratan de bajarlo de la posición de puntero a la candidatura de Morena, y necesita urgentemente de una estrategia mediática para no caer de las preferencias electorales.

Aunque para ser verdaderamente de unidad, en esa mesa faltan Adela Román, Luis Walton Aburto, y Nestora Salgado, quienes también aspiran a ser los abanderados del partido oficial a la gubernatura.

Algunas voces insisten en la exigencia de ’piso parejo’ en la disputa por la candidatura; es decir, piden que no haya privilegios para algunos y para otros exclusión y guerra sucia.

Por parte del tricolor, su dirigencia anuncia que la convocatoria para elegir a su candidato para gobernador de Guerrero, se llevará a cabo el 20 de noviembre y el 1 de diciembre se hará el registro.

Después, las dirigencias del PRI-PRD determinarán el método de medición que determine al representante mejor posicionado de cualquiera de los dos partidos, donde aparecerá Evodio Velázquez Aguirre y quien salga de los aspirantes que tiene el tricolor.

Esteban Albarrán Mendoza señaló que son tres los aspirantes que van por la candidatura, Mario Moreno Arcos, Héctor Apreza Patrón y Manuel Añorve Baños.

Reconoció que los tres ’son personas con mucha experiencia política, con una gran trayectoria como servidores públicos y en cualquiera de los tres que recaiga la definición va a ser un excelente representante del PRI en el Estado’.