Las aspiraciones de Mario Moreno

’Si las posibilidades reales y las circunstancias lo permiten, bien pudiera aspirar a obtener la gubernatura de Guerrero’.



Quien dice lo anterior es Mario Moreno Arcos, integrante de la triada que su partido, el PRI, mantiene como aspirantes a ser elegidos para competir por la gubernatura, y aquellos con los que consigan aliarse en ese proyecto.

Señala que es un objetivo que ’no pierde de vista’, pero tampoco se obsesiona con ello, aclaró.

Quien también es uno de los secretarios del gobierno del estado, que ha estado activo durante esta pandemia, sabe que para aspirar a la gubernatura debe analizar las posibilidades reales para lograrlo, así como las circunstancias presentes para poder hacer realidad este proyecto.

Y si bien no es algo que le obsesiona, sí lo obliga a estar activo en la política y a tratar de hacer un mejor papel en la secretaria de Desarrollo Social, donde aplica los programas de bienestar social del gobierno del estado.

Por ello, reconocer las oportunidades que la vida le ha ofrecido y lo ha puesto en donde ha estado, donde ha sido para servir al pueblo.

De la misma manera, será la misma vida la que decida si pudiera estar presente en la boleta electoral dentro del proceso de elección del 2021.

Naturalmente, si está en la boleta su aspiración es estar compitiendo por la gubernatura del estado.

Mario Moreno fue entrevistado en una Videoconferencia del ’Pool de Medios Guerrero en Redes’ donde concurren distintos medios digitales presentes en las redes sociales, donde este destacado personaje reconoció su carrera política como una serie de oportunidades para servir a los demás.

Gracias a esas oportunidades ha podido ocupar durante su larga carrera política cargos como el de diputado local, federal y presidente municipal.

Esta experiencia le posibilita analizar si participa en el siguiente proceso electoral; es decir, estudia si es real que él sea una verdadera opción ante el electorado.



El expresidente municipal reconoce que la vida política le gusta, pero no se obsesiona por ella, por lo que junto con sus familiares y equipo cercano analiza las verdaderas posibilidades para poder competir por la candidatura a gobernador.

Ya se sabe, Mario aspira a ser candidato por su partido, junto con Manuel Añorve y Héctor Apreza, coordinador de los diputados priistas en el Congreso, y quien también posee un trabajo sin señalamientos en la administración pública, en su carrera partidista y en los cargos de elección popular.

Mario y Apreza son los dos aspirantes que poseen una carrera sin cuestionamientos de irregularidades en los cargos que han ocupado.

Tampoco ha sido señalados de algún de mal manejo de recursos, ni de ser abusivos con el poder.

Por ello, Mario Moreno señala que es una satisfacción que tiene el jamás haber sido señalado de ningún ilícito ni irregularidad, y adelanta que si la vida le da la oportunidad, la tomará y, si no, seguirá trabajando para el pueblo.