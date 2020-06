Las banderas del hambre

Jun 13, 2020



www.guerrerohabla.com



’Necesitamos apoyo, no tenemos ni para comer. Como dejé de vender no tengo nada. Que las autoridades nos apoyen con víveres’.

La suplica pertenece a Martina, una mujer que vive en uno de los asentamientos de Cusco (Perú). Es ahí donde, el desempleo y la pobreza ocasionada por la cuarentena debido al coronavirus ha estado generando también otro gran drama: el hambre.



En ese sitio, al igual que en muchos otros, la llegada de la pandemia ha generado mayor pobreza y ha generado, por ejemplo, la necesidad de instaurar ollas populares para poder alimentarse al menos de manera mínima.



Es en el medio de esta situación donde se han estado utilizando en las casas banderas blancas –lejos de un mensaje de paz- como símbolo del hambre.



Pero estas banderas no solo se han podido apreciar en Perú, pues en otros países como El Salvador o Guatemala también se transformado en código para comunicar hambre.



Presidente, las banderas blancas no significan que están en contra de su gobierno, significan que tienen hambre y el hambre no conoce ideologías ni spot publicitarios. Se necesitan acciones reales, serias y expertos profesionales al frente de la crisis.



Nunca había visto nuestro país así! La gente de verdad TIENE HAMBRE. Estuve con muchas BANDERAS BLANCAS, quienes bajo la lluvia, con sus hijos y sus banderas mojadas piden socorro. Son kilómetros y kilómetros en San Salvador de pura angustia. Involúcrate, actúa saldremos adelante.



He aquí otro efecto colateral del coronavirus en América Latina. Un duro golpe a los más vulnerables, principalmente a aquellos que conviven con la informalidad laboral y precariedad en cuanto a calidad de vida.