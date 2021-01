Las bases del PRI y su candidato a la gubernatura

La tarde de este martes y ante un auditorio integrado por estructuras priistas y bajo un estricto protocolo sanitario, Mario Moreno Arcos recibió la constancia que lo acredita como precandidato único del PRI a la gubernatura del estado.

El encargado de entregarle la constancia fue el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos.

Posterior al evento, el dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, destacó que Mario Moreno ha tenido una trayectoria pública y política, donde se ha conducido con honorabilidad, experiencia, responsabilidad y un gran compromiso social, lo cual lo ha llevado a conseguir sus metas.

De esta manera, Mario Moreno se convirtió en el candidato de unidad que presentará el PRI para contender por la gubernatura, y a quien ahora le corresponderá medir fuerzas y nivel de aceptación con la propuesta del PRD, para que ambos institutos políticos decidan cuál de los dos personajes habrá de representar a la alianza bipartidista que contenderá en la elección de junio.

Luego de recibir la constancia y ante cientos de líderes seccionales de Chilpancingo, que se congregaron en la explanada del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Mario Moreno señaló que ’la unidad deberá prevalecer antes que cualquier otra cosa porque es solamente unidos como podremos ir a ésta elección y ganar’.

’Su amigo Mario Moreno siempre abonará a la concordia, respeto y tolerancia. ¡Jamás a la confrontación estéril con nadie!’, afirmó rotundamente.

El aspirante priista a la gubernatura se le vio muy emocionado y escuchó con mucha atención a cada uno de los líderes seccionales que hicieron el uso de la palabra.

Durante su intervención, Joel Eugenio Flores, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, manifestó que ’Mario Moreno representa las soluciones, no las confrontaciones; la congruencia, no el oportunismo; la experiencia, no la improvisación’, e hizo un llamado a los priistas de Chilpancingo para trabajar unidos, con entrega y compromiso para obtener buenos resultados en la elección del próximo 6 de junio, porque ’en el PRI no hay espacio para la simulación y el pesimismo’.

No cabe duda que la designación de Mario Moreno como el abanderado del PRI para la gubernatura fue la mejor decisión que tomó Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del dicho instituto político, con el aval, claro, de los grupos del priismo guerrerense.

Las bases del tricolor se sienten bien representados con Mario Moreno, ya que es un personaje que proviene de cuna humilde, con un perfil ganador, muy cercano al pueblo y que garantiza un buen gobierno para los próximos seis años.

Es muy probable que actores de otros institutos políticos se sumen a su proyecto, ya que tiene muchos amigos al exterior del PRI. Al tiempo.

EMILIANO LOZANO, ASPIRANTE DEL DISTRITO 08 FEDERAL

El pasado viernes 8, decenas de militantes y simpatizantes de Morena se registraron para contender en los 9 distritos electorales federales, entre los que destacan quienes buscan la reelección, diputados locales, ex aspirantes a la gubernatura y ex integrantes de órganos autónomos.

En el distrito 08 con cabecera en Ayutla de los Libres, por ejemplo, se registró el ex presidente del Consejo Estatal Electoral (hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana) y ex magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), Emiliano Lozano Cruz.

Originario de Llano Grande, municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande), y con una sólida formación académica profesional y amplia experiencia en el servicio público y como abogado postulante en materia electoral, Lozano Cruz aspira llegar a la Cámara de Diputados para ser la voz de los costachiquenses.

El distrito 08 lo integran los municipios de Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Ometepec, San Marcos y Teconoapa. Su actual representante en San Lázaro es Rubén Cayetano García, el único de los 8 diputados federales de Morena en Guerrero que no se registró para reelegirse en el cargo.

Emiliano Lozano no le teme a la competencia política.

Es cierto, no milita en Morena, pero simpatiza con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y eso no es todo. Emiliano Lozano cuenta con la simpatía de los costachiquenses, porque es un ciudadano que lucha por el progreso de su distrito y para que haya mejores leyes que beneficien a los mexicanos.

ENTRE OTRAS COSAS… La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), Irma Lilia Garzón Bernal, anunció este martes en conferencia de prensa que buscará ser candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de la entidad.

Señaló que cuenta con una trayectoria ’limpia’ y que es una mujer que ha tenido un comportamiento honesto en su desempeño público.

Garzón Bernal ha sido regidora del Ayuntamiento de Chilpancingo (2005-2008), diputada local en la LIX Legislatura (2008-2012), candidata a diputada federal por el distrito 07 de Chilpancingo en 2018 e integrante de la dirigencia estatal del PAN.

Desde luego que no es la única mujer que aspira a la candidatura a gobernador por el blanquiazul.

Guadalupe González Suástegui, ex diputada federal y actual diputada local, y Delfina Concepción Oliva Hernández, ex diputada local y ex candidata a diputada en el distrito 16 de Ometepec en 2018, también han sido apuntadas por algunos dirigentes.

