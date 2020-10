Las buenas intenciones del Presidente

EL PRESIDENTE DECLARA QUE EN LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y TERRENEROS SE GENERÓ UN VERDADERO COCHINERO Y TENDRÍAMOS QUE RECONOCER QUE TAMBIÉN NOS ENCONTRAMOS EN UN VERDADERO BAÑO DE SANGRE POR LOS ASUNTOS DE LA INSEGURIDAD.



Y COMO VEMOS LA SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS SUCIOS QUE ’BLANQUEAN’ LOS DE ’CUELLO BLANCO’ son enormes, por tales razones cuando se amenaza de que se van a recuperar los recursos y los bienes robados a la nación, pues las aguas se agitan y se generan muchos actos que dan clara idea de que los grupos afectados están realizando acciones que pueden llegar a actos de violencia y de desestabilización económica y política. En una de sus mañaneras, habla de los grandes negocios que realizó FONATUR con los apoyos de los mismos presidentes, así explicaba cómo en algún desarrollo Vicente Fox vendió a setenta pesos metro cuadrado miles de metros en playas a alguno de sus cuates, y sin duda, se vienen investigaciones de los despojos de las tierras nacionales, ejidales y comunales y con todo el apoyo de la Procuraduría Agraria y esto indica que tendremos muchas movilizaciones en todos lados, porque los grupos de oportunistas que controlan ejidos y comunidades y que son los que han vendido los derechos a particulares en millonadas ante la falta de terrenos inmobiliarios, se van a dar gusto y tendrán nuevamente espacios para seguir con sus negocios, y esto lo debería investigar el Presidente porque la realidad es que muchos ’ejidatarios y comuneros’ solamente son los caciques que realizan los negocios con ese CUENTO de que ’rescatan tierras, que ellos mismos han vendido’ y en tales condiciones se van a confrontar en muchos sitios los avecindados con esos caciques que al final de cuentas son los que se han venido enriqueciendo y han lucrado con el cuento que ahora se aviva en las discusiones.



Ya es claro que en el país se vendrán los enfrentamientos entre los llamados iniciativos privados y los grupos políticos de la 4T, esto se agitará mucho más ante la cercanía de los procesos electorales y en ese espacio se encuentra el futuro del país, porque de acuerdo a los resultados se podrá sostener la paz social o generar la violencia y esto es mucho muy peligroso para la estabilidad y la paz en el país.



La crisis económica, que no se puede negar, afecta seriamente los ingresos de las familias y genera por supuesto muchos caminos para sobrevivir, entre ellos, los cambios del consumo, y es así que ahora muchos clasemedieros dejan de comprar prendas de vestir nuevas y se van al consumo de las famosas ’pacas de ropa’ estableciendo incluso sistemas de compra venta por internet y por varios mecanismos tecnológicos que a algunos les permite generar la venta con algunas utilidades y a otros comprar con mejores precios productos que necesitan, y esto lastima sin duda alguna a la producción nacional. Los mismo se ve en los mercados y tianguis cuando la gente busca desesperadamente medicamentos a bajos precios, en muchos casos son medicamentos robados o clonados y en otros son usando mecanismos de compra de medicamentos caducados a los que cambian los empaques y siguen comercializando a menores precios sin que se puedan controlar y sin saber si sirven o dañan más a los consumidores.



En los mismos términos, por los manejos demagógicos que se hacen por parte de diputados que solo buscan reflectores o mecanismos para tener mayores ingresos, no se dan cuenta que los productos ’chatarra’ aumentan su venta en México, ya que provienen de Estados Unidos, cuando éstos son casi caducos y se venden a mayoristas a precios de remate y acá los venden a precios que compiten con los productos nacionales, pero como traen las marcas extranjeras, pues tienen lo que se llama el incentivo de los productos ’gancho’, la venta aumenta en forma tal que está lesionando seriamente a la industria nacional y a la salud de los consumidores, lo mismo se puede comprobar con las comidas enlatadas y con los refrescos y bebidas alcohólicas muchas de ellas adulteradas, en fin, el asunto es grave y los cientos de millones de dólares que dejan esos productos y contrabandos a los grupos criminales fortalecen a las organizaciones de mayor peligro de tal suerte que ahora, en esos sitios, los delincuentes controlan el pago de ’impuestos’ por medio del ’cobro de piso’ y manejan el financiamiento por medio de préstamos que son impagables y que obligan a los comerciantes a dejarles propiedades y bienes con los cuales esos grupos ’lavan sus ingresos’, la corrupción se generaliza entre funcionarios de mercados y policías y por medio de muchos mecanismos los grupos comercializan las drogas, armas, artículos de contrabando, operan las redes de trata y en algunos casos se nota la venta de huachicol obligado a los comerciantes que tienen vehículos de transporte, en fin, hay mucho por hacer y pocos elementos de investigación y gentes que puedan controlar lo que hoy a todas vistas está incontrolable y resulta peligroso para la estabilidad en la seguridad pública y nacional.



En verdad que admiramos el espíritu pastoral del Presidente cuando habla de que todos nos debemos portar bien y servir y dejar a un lado el espíritu materialista y pensar más en la verdadera acción espiritual y solidaria cuando habla de que incluso debemos estudiar y conocer las últimas declaraciones del Papa Francisco, y bueno, esas son muy buenas intenciones, pero en la realidad conocemos a muchos políticos de su movimiento que solamente se han venido enriqueciendo y piensan ya en los puestos con los presupuestos y eso de los ideales y los sueños de mejores hombres y mujeres con alto nivel espiritual, les parece algo ’raro’, porque dicen que al final de cuentas ellos luchan por el bienestar de todos y de ellos y para eso la mejor nuestra es su nivel de ingresos sus riquezas que muestran el nivel de mejoría y que las cuestiones espirituales son para cuando uno las quiere profesar, así que el Presidente, bien intencionado, no tiene muchos acólitos que le apoyen en su cambio….



