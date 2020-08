Las candidatas de AMLO

Un sector de la sociedad asegura que que Andrés Manuel López Obrador es ya el peor presidente de México, que es el culpable de la más grave crisis económica de los últimos 100 años, que espanta las inversiones, que está peleado con los empresarios, y que es uno de los mandatarios que peor ha combatido la pandemia del Covid-19.



Es un hombre encapsulado en su proyecto, dicen, y que se cierra al mundo, al no viajar e ignorar el concierto de naciones; un populista que dirige al país con ’simbolos’ y no más de 20 frases, ignorando las mejores prácticas internacionales.



También aseguran que rebasó a Calderón y Peña Nieto, en el número de muertos, que no solamente no puede pacificar al país, sino que dejó libre a Ovidio Guzmán y que saluda de mano a la mamá del peor criminal de nuestro país. De su gobierno octagenario y de sus pésimos colaboradores, también recibe burla cotidiana.



En materia de combate a la corrupción, el gobierno de la 4T es acusado de entregar contratos multimillonarios sin licitación pública previa y utilizar las adjudicaciones directas para inhibir el concurso técnico y económico en las compras y obras gubernamentales, como marca la legislación vigente.



También es receptáculo de críticas porque desde Palacio Nacional se promueve la polarización, sin entender que la campaña política ya acabó desde el verano del 2018, y se ataca a todo aquel que no piense como él, acusándolo de encabezar un régimen dictatorial. Es común escuchar que acabaremos como Cuba o Venezuela.



Es ya una frase muy común, que sacarán su dinero de México y que ya estudian irse a vivir a Miami, Woodlands o San Diego. Es más, ya se escuchaba durante la campaña. ’Si gana, me voy de este pinche país’, decían.



Sus adversarios dicen que los muertos del coronavirus cavarán su tumba política, al igual que la terrible crisis económica y el hambre del pueblo, por falta de empleos. Eso, afirman, se verá reflejado en votos de castigo en la elección intermedia.



Pero las encuestas dicen otra cosa: oraculus.mx, que da seguimiento y agrega los resultados de las principales encuestas públicas de aprobación presidencial, asegura que el titular del Ejecutivo trae un promedio de 59 por ciento de aprobación (50-67%).



Claro que ha bajado, en enero de 2019 tenía 80 por ciento de calificación en este Pool de Polls, pero todo indica que llegará con una muy cómoda ventaja a los comicios intermedios. Massive Caller ofrece un terreno muy parejo para Morena, ya que junto con sus aliados tendría alrededor de 320 diputados federales y podría quedarse con hasta 13 de 15 gubernaturas en juego.



No está de más decir que es una fotografía del momento y que todo puede cambiar, de la mano a su gestión gubernamental. Sus aciertos y errores se verán expresados en las urnas, pero todo indica que el show de Agronitrogenados, Odebrecth y Etileno XXI le saldrá mediáticamente muy bien.



Bajo esa tesis, el Presidente López Obrador puede hacer historia presentando a puras mujeres como candidatas a gobernadoras. Algunas de ellas ganarían de manera muy cómoda, y otras no lograrían el objetivo, pero el escenario de proponer a pura dama, le podría funcionar a Morena y rompería esquemas internacionales.



Recordemos que pronto entregará la gubernatura la priísta Claudia Pavlovich y solamente se quedará en la CONAGO la morenista Claudia Sheinbaum, que comanda la Ciudad de México.



Otro dato fundamental para el análisis, es que la actual legislatura en San Lázaro (LXIV) pasará a la historia como la De la Paridad de Género, y ¿por qué no Morena y sus aliados oferta a puras mujeres para las 15 gubernaturas?



De esa manera, podría cumplir su propósito el Presidente de la República: postular a una mujer para sucederlo (proyecto que claro, que sería boicoteado por Marcelo Ebrard Casaubón, que encabeza las preferencias y el que más convence a los no simpatizantes de la 4T).



Ahí tiene el Presidente a Sheinbaum o bien, escoger a la más eficiente y mejor gobernadora, para impulsarla en 2024.



¿Quienes serían esas aspirantes?



Baja California, Marina del Pilar; Baja California Sur, Armida Castro Guzmán; Campeche, Layda Sansores; Chihuahua, Graciela Ortiz González (que aunque priista, ya la están fichando en la izquierda); Colima, Indira Vizcaíno; Guerrero, Beatriz Mojica; Michoacán, Selene Vázquez Alatorre; Nayarit; Cora Cecilia Pinedo Alonso; Nuevo León, Tatiana Clouthier; Querétaro, Celia Maya; San Luis Potosí, Ma. Leonor Noyola Cervantes; Sinaloa, Merary Villegas Sánchez; Sonora, Célida López Cárdenas; Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros y Zacatecas, Magdalena Núñez Monreal.



!No descarte esta posibilidad!



*Periodista, editor y radiodifusor

@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx