Las Caravanas por la Justicia Cotidiana atienden a mexiquenses con problemas laborales durante emergencia sanitaria

Garantiza Procuraduría de la Defensa del Trabajo atención a quienes lo necesiten a través del correo electrónico [email protected] y del teléfono 800-770-2233.



Toluca, Estado de México, 23 de junio de 2020. Las Caravanas por la Justicia Cotidiana atendieron este martes a través de Facebook Live el tema ¿Es legal que mi jefe me reduzca el sueldo durante la emergencia sanitaria?



El Subsecretario de Justicia, Iván Barrera, dio la bienvenida a esta transmisión a nombre de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y pidió a las y los mexiquenses mantenerse en contacto para seguir acercándoles trámites y servicios.



’A finales de marzo las Caravanas por la Justicia Cotidiana tuvieron que detener su recorrido presencial por los municipios del Estado de México, sin embargo, siguiendo las instrucciones del Gobernador Alfredo Del Mazo, estaremos con ustedes martes y jueves a partir de las 11:00 horas a través de Facebook’, dijo el Subsecretario.



Más de 160 personas se conectaron simultáneamente y plantearon preguntas al supervisor de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Fernando Perales, y a la asesora del programa Caravanas, Esther Oropeza.



’Trabajé cinco años ocho meses en un hospital y simplemente me despidieron injustificadamente, sólo que por la pandemia no he podido presentar mi demanda laboral’, planteó José Hernández.



’Debe tener toda la certeza de que está protegido, en el Estado de México a partir del 20 de marzo hubo suspensión de actividades, a partir de ahí y todo lo que llevamos, no está transcurriendo su término, no se preocupen, tienen la posibilidad de promover una demanda de amparo y obviamente va a proceder’, explicó Perales.



’Trabajé para una empresa 12 años y quieren que firme una renuncia voluntaria con un finiquito de 6 mil pesos ¿en dónde puedo levantar la demanda?’, preguntó Xavier Lopez.



’Puede acercarse a los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero no debemos olvidar el poder acercarnos a nuestros empleadores para de esa manera tratar de llegar a un arreglo, tomando en consideración todo esto que estamos viviendo’, respondió Oropeza.



La Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado de México mantiene sus servicios para garantizar acuerdos justos entre los patrones y los trabajadores, incluso durante la emergencia sanitaria. Su correo electrónico es [email protected] y el teléfono de atención 800-770-2233.



Las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios a través de la página de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos los martes y jueves a las 11:00 horas.