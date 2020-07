Las Caravanas por la Justicia Cotidiana brindan asesoría jurídica en materia e escrituras

Responden servidores públicos dudas sobre los procedimientos que deben realizar los mexiquenses en caso de detectar errores en sus escrituras.



Toluca, Estado de México, 8 de julio de 2020. Velar por el patrimonio de las familias mexiquenses es un acto de justicia que atienden las y los servidores públicos de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, las cuales se transmiten a través de las diversas plataformas digitales de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México.



Durante la sexta transmisión en vivo a través de Facebook, se abordó el tema, ’Procedimiento para rectificar tus escrituras’.



En la conversación, el Subsecretario de Justicia, Iván Barrera, aseguró que brindar certeza jurídica al patrimonio de las y los mexiquenses es una prioridad para el Gobierno del Estado de México, de ahí la importancia de conocer los procedimientos y las instancias a las que se debe acudir en estos casos.



’El compromiso de esta administración, la del Licenciado Alfredo Del Mazo es acercar en lo más posible a las instituciones directamente a sus hogares, las circunstancias que hoy se nos presentan, lamentablemente no nos permiten estar en campo, pero sí hemos dispuesto algunas herramientas digitales, para acercarnos directamente con ustedes’, afirmó.



En esta emisión, Jaqueline Baza, Registradora de la Propiedad y del Comercio del Instituto de la Función Registral estatal (IFREM), y Damaris López, integrante del programa Caravanas por la Justicia Cotidiana, respondieron las dudas e inquietudes sobre los mecanismos que el Gobierno del Estado de México ha dispuesto para realizar trámites, así como servicios registrales y notariales para que la población pueda regularizar su situación patrimonial.



De igual forma, durante esta sesión se informó a los usuarios que en caso de detectar algún error en la escritura, el primer paso a seguir es acudir ante un notario público.



Lo anterior, para realizar la corrección mediante una escritura aclaratoria y en caso de que la adecuación se encuentre dentro de la escritura, el IFREM se encarga de la corrección material.



Por su parte, Damaris López aseguró que en las Caravanas por la Justicia Cotidiana continúan brindando este tipo de asesorías y trámites, otorgando acompañamiento jurídico a los usuarios que lo requieran.



’¿En la inmatriculación administrativa el error lo corrigen directamente ustedes?, porque en los documentos que se presentaron el apellido correcto del señor es Alcantar y al resolver sobre la inmatriculación se colocó Alcántara’, preguntó Laura Trujillo, usuaria de Facebook.



’Aquí la petición que les haría cuando tengan una diferencia de información entre contrato y resolución, es que se acerquen al Registro donde se inscribió, con una petición de corrección explicando, como lo manifiesta Laura Trujillo, tienen que presentar el original de su inmatriculación de su contrato anexo a su petición’, respondió Jaqueline Baza.



En tanto, vía mensaje directo, un usuario cuestionó, ’las escrituras de la casa de mi mamá están con su nombre de casada, dicen Guadalupe López de Campos, pero el resto de sus documentos tienen sus dos apellidos, ¿Es necesario que se haga la corrección?’



’Claro tendrías que acudir a tu notario, el que expidió la escritura para que a tu mamá le haga una aclaratoria, ¿qué es lo que va a suceder?, esta aclaratoria, una vez que el notario ya te la dé, va a hacer la complementación de tu escritura, no puede ser de manera separada.



’Tú vas acudir a la Oficina Registral junto al original de la aclaratoria y la escritura, ¿para qué?, para que se ingrese se pueda hacer la aclaración en el IFREM y no tener después ningún inconveniente’, precisó Damaris López.



Para más información la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pone a disposición de las y los mexiquenses las vías de contacto del Instituto de la Función Registral del Estado de México a través del sitio web www.ifrem.gob.mx.



Cabe destacar que las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios a través de la página de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los días martes y jueves a las 11:00 horas.