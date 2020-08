Las Caravanas por la Justicia Cotidiana facilita la regulación del patrimonio de las familias mexiquenses



• Comparte Directora del IFREM, Tania Lugo, los trámites que puede realizar la ciudadanía en línea para regularizar su propiedad a través de la página http://ifrem.edomex.gob.mx.

• Cuenta IFREM con un acervo digitalizado para facilitar la búsqueda de antecedentes registrales.

• Brindan Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea trámites y servicios a las y los mexiquenses.



Toluca, Estado de México, 11 de agosto de 2020. Con el objetivo de facilitar a las familias mexiquenses la regularización de su patrimonio, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, integró la participación de Tania Lugo Paz, Directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), quien compartió con la audiencia, los trámites que pueden realizar en línea a través de http://ifrem.edomex.gob.mx.



La funcionaria del IFREM aseguró que el Gobierno del Estado de México ha realizado importantes acciones para tener todo el acervo registral digitalizado, lo que permitió que durante este periodo de emergencia sanitaria por COVID-19, los trámites ante el IFREM no se vieran afectados.



’No se han detenido estos trámites en el Estado de México, el IFREM y el Registro Público en el Estado de México, está muy fortalecido con soportes muy sólidos en relación al uso de tecnologías de la información.



’Por lo que respecta al Registro Público, en la regularización de su propiedad, hemos seguido todas las recomendaciones del Gobierno del estado, así es que está seguro, hemos dado prioridad a todos estos trámites electrónicos o en línea’, explicó Tania Lugo Paz.



En el sitio web del IFREM, las y los usuarios pueden realizar dos tipos de búsquedas de antecedentes registrales, la primera, es la consulta de Folio Real Electrónico con un costo de 432 pesos, que aplica cuando la persona cuente con el folio electrónico o el dato del sistema de libros de la propiedad en cuestión.



En tanto, si el usuario no cuenta con esta información, la búsqueda puede hacerse por el nombre del presunto propietario, en estos casos la consulta de antecedentes registrales se hace mediante un certificado de no propiedad en la plataforma http://certificados.ifrem.gob.mx:8010/automatización, este trámite tiene un costo de 79 pesos.



En caso de que el usuario desconozca los datos para realizar su procedimiento, ya sea porque el inmueble tiene partida global o la partida está deteriorada, se debe solicitar una búsqueda de expedición sin certificación de antecedentes registrales o de acervo registral.



Lo anterior, para que un servidor público de la dependencia haga la búsqueda; para ello se debe sacar una cita en http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/.



En tanto, Iván Barrera Pineda, Subsecretario de Justicia, enfatizó que, con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca agilizar los tiempos de respuesta a los usuarios y facilitarles el acceso a la información registral, con la finalidad de que todos tengan certeza jurídica sobre su patrimonio.



’La propiedad que sin duda alguna tiene que ver con un componente social muy importante para las familias mexiquenses, porque en ellos radica primordialmente la seguridad jurídica, la certeza jurídica no solamente de nuestro patrimonio, sino de lo que heredamos a nuestros seres queridos.



’Y además, la regularización de la propiedad, sin duda alguna, pone de manifiesto el orden que debe imperar en nuestro propio patrimonio’, puntualizó el Subsecretario.



Cabe destacar que las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios a través de la página de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los martes y jueves a las 11:00 horas.