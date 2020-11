Las Caravanas por la Justicia son referente en innovación en materia de justicia

Inauguran jornada itinerante el municipio de Melchor Ocampo, hasta donde llevan 22 trámites y servicios, la mayoría gratuitos.

•Suman más de mil mexiquenses beneficiados desde su reactivación presencial.



Melchor Ocampo, Estado de México, 25 de noviembre de 2020. Las Caravanas por la Justicia Cotidiana llegaron este miércoles al municipio de Melchor Ocampo, para seguir brindando trámites y servicios de forma gratuita a las familias mexiquenses.



Este programa social fue parte del Primer Foro Internacional ’La Innovación en la Justicia’, organizado por México Evalúa, junto con proyectos de todo el mundo que representan las mejores prácticas en sistemas de justicia, porque ha permitido acercar el Gobierno a la gente y llevar a cada quien lo que necesita para consolidar su proyecto de vida.



’Lo más importante es que les estamos acercando 22 instituciones al municipio, para que no tengan que trasladarse a Toluca o alguna Dirección Regional, es verdaderamente un beneficio que pocas veces se ha visto no solamente en el Estado de México, sino en todo México, la importancia de estas Caravanas no sólo radica en acercar trámites y servicios jurídicos, sino también resolverlos’, puntualizó Iván Barrera, Subsecretario de Justicia.



Con dos tráileres, tres antenas satelitales, 22 módulos de atención, cinco camionetas y un autobús, además de equipos de cómputo, tabletas, impresoras, escáner y una plataforma que le brinda a las y los servidores públicos la posibilidad de poder consultar la base de datos de todas las instituciones que participan, las Caravanas estarán atendiendo en la explanada de la Presidencia Municipal de Melchor Ocampo hasta el domingo 29 de noviembre.



Desde su reactivación presencial el pasado 11 de noviembre, las Caravanas itinerantes han beneficiado mil 126 mexiquenses.



Tan solo durante su estancia en el municipio de Teoluyucan, atendieron a 630 personas, se entregaron 330 actas del Registro Civil, se realizaron 34 correcciones de nombre y 6 registros extemporáneos, además, 35 parejas contrajeron matrimonio.



El personal de Caravanas brindó 371 asesorías jurídicas, 32 trámites ante el Registro Público de la Propiedad, 42 patrocinios y representaciones jurídicas, así como 21 testamentos.



El calendario de los próximos municipios a visitar está disponible en el sitio caravanas.edomex.gob.mx.