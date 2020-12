Las cartas de Adela Román

CIERTAMENTE ADELA ROMÁN OCAMPO, la alcaldesa de Acapulco, no es monedita de oro para caerle bien a todos, principalmente en su partido, en donde algunos constantemente le han puesto piedras en el camino. Sin embargo, es obvio que la edil goza de un amplio reconocimiento de los acapulqueños como consecuencia del trabajo que ha venido realizando en los más de dos años al frente del Ayuntamiento porteño.



No extraña entonces que aspire también a gobernar el estado, y más aún, que tenga posibilidades reales de convertirse en candidata de Morena, su partido. Y es que, como lo dijo este miércoles en Chilpancingo, las mujeres tienen la capacidad más que suficiente para gobernar Guerrero, y porque además en los cargos que desempeñan siempre entregan excelentes resultados.



El pasado 22 de diciembre, es decir el martes, Adela Román Ocampo solicitó licencia al cargo de presidente municipal de Acapulco, por un periodo de 10 días, a fin de ejercer a plenitud sus derechos político electorales en el actual proceso electoral de gobernador del estado, cumpliendo así con lo que establece la ley.



Hay que decir que al ser alcaldesa de Acapulco, el municipio que contempla más de la tercera parte del electorado guerrerense, Román Ocampo se convirtió automáticamente en candidateable a la gubernatura del estado, de ahí que desde el interior de su propio partido haya sido, desde un principio, objeto de señalamientos y críticas a su gobierno, como una forma de sacarla, o en su caso bloquear su aspiración de gobernar Guerrero.



No obstante, pese a las piedras en el camino que le han puesto, la alcaldesa porteña ha logrado sortear los obstáculos. Con mucho, es mejor que otros alcaldes que ha tenido el puerto, de acuerdo a los resultados obtenidos, a pesar de que le niegan méritos por ser mujer, y porque en su partido, pese a decirse de izquierda, está lleno de misóginos.



A pesar de ello, Román Ocampo no sólo está en la pelea por la candidatura de su partido, a la gubernatura del estado, sino que tiene posibilidades reales de ganarla, y más cuando entre los aspirantes varones hay un pleito encarnizado por lograr el abanderamiento, a pesar de que aún no se define el género del candidato que habrá de tener Guerrero.



Precisamente por eso es que la alcaldesa de Acapulco pidió licencia temporal del cargo. De no tener posibilidades de convertirse en candidato, dudo que haya solicitado permiso al Cabildo. Y es que la edil es una de las tres mujeres que habrán de participar en la encuesta final, es decir, la que habrán de tomar en cuenta en Morena para elegir al candidato a gobernador.



Es difícil creer que la magistrada con licencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, haya solicitado separarse del cargo de presidente municipal nada más porque sí, como una puntada o una ocurrencia, a las que nos tienen acostumbrados algunos. Si solicitó licencia, aunque sea temporal, es porque tiene posibilidades reales de ser la abanderada de Morena, con lo que la dirigencia nacional de ese partido cumpliría con la paridad de género en candidaturas para el caso de gobernador.



En fin que el mismo día que solicitó licencia al cargo, Adela Román inició una intensa campaña de posicionamiento en Acapulco y este miércoles estuvo en Tixtla y Chilpancingo, en donde sostuvo sendas reuniones con militantes de su partido y de la sociedad civil que se identifican con su proyecto político, con sus propuestas y con el empoderamiento de las mujeres. ’Las mujeres sí podemos’, dijo.



Por último. Si por sus frutos los conocerás, como dice el texto bíblico, entonces hay que decir que, a pesar de las piedras en el camino, Román Ocampo no sólo ha hecho un buen gobierno en Acapulco, sino que por eso mismo tiene el reconocimiento de la gente. Claro, hay quienes no lo ven así, y difícilmente podrían verlo de otro modo, pues la mezquindad política de la que son objeto, y la misoginia que viven, les impide ver más allá del bosque.



POR CIERTO, EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO porteño, Ernesto Manzano Rodríguez, en su primer día como encargado del despacho, es decir, de la Presidencia Municipal de Acapulco, lo está haciendo bien. Claro, Adela Román dejó todo en orden para los próximos días, de tal forma que las cosas marchan bien en el municipio. Es decir, las cosas siguen su curso normal.



Por cierto, la alcaldesa dejó abierta la posibilidad de ampliar el permiso si es que las condiciones lo ameritan.



A propósito, Ernesto Manzano señaló este miércoles que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha reducido hasta en un 50 por ciento los índices delictivos en Acapulco durante el presente año, representando la cifra más baja de la última década, lo cual sin dudas es un gran logro.



