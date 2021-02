Las cartas de familiares y amigos contribuyen al apoyo emocional de pacientes COVID

Implementa ISSEMyM acciones para propiciarla y estrechar lazos entre familiares y personas que padecen la enfermedad.

• Es una carta motivo de alegría para quienes se encuentran hospitalizados.



Toluca, Estado de México, 14 de febrero de 2021. Saber que no están solos, que afuera hay personas que se interesan a cada momento por su salud, y al mismo tiempo poder conocer lo que sucede con sus familiares y amigos, es un aliciente que ayuda a los pacientes hospitalizados que presentan SARS-CoV-2 a mejorar su estado anímico y, por consiguiente, sus condiciones de salud.



Por ello y con el propósito de contribuir a la recuperación de los pacientes atendidos por esta enfermedad, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) promueve y propicia la comunicación entre ellos y sus familiares y amigos, de tal manera que aún a la distancia puedan darles ánimo y hacerles sentir su cercanía.



En esta acción tienen un papel relevante las Trabajadoras sociales, quienes, al igual que los médicos y enfermeras adscritas a las áreas COVID del Instituto, realizan heroicas labores de atención y servicio; en su caso, fungiendo como vínculo y portavoces de mensajes de aliento entre enfermos y familiares y amigos.



’No saben la alegría que les causan a sus pacientes unas letras, no sé, frases que digan: Te espero en casa, quiero verte pronto, te quiero de regreso, o sea, son muy motivadoras, entonces pues sí yo les invitó a todos a que no dejen a sus familiares. Es un conjunto de apoyo entre médico, enfermería, trabajo social y familiar’, señala Wendy González García, Trabajadora social del ISSEMyM en área COVID.



En este proceso, que se ha desarrollado a lo largo de 11 meses de la pandemia, ella y sus compañeras de área han sido testigos de historias de vida que les han demostrado cómo los lazos entre familia son inseparables y cómo algo tan sencillo como una carta puede ser coadyuvante para mejorar el estado emocional de los pacientes.



’Nosotros somos un apoyo, nos basamos mediante cartas que los familiares nos depositan, tenemos un buzón a la entrada o directamente nos las pueden dejar en segundo piso en Trabajo Social, nosotros las pasamos Enfermería, Enfermería se las lee al paciente, para tener un vínculo de comunicación. Si hay alguna respuesta, de igual manera Enfermería nos hace llegar a nosotros las cartas, nosotros se las hacemos llegar a los familiares’, explicó.



Para dar respuesta a las cartas que llegan a los pacientes del área COVID, el personal hospitalario proporciona una hoja y pluma, las trabajadoras sociales como Wendy se acercan a una ventanilla donde sacan una foto de la carta y las hacen llegar a la familiar por correo electrónico o por WhatsApp; de esta manera también se realiza un enlace para estar en comunicación.



Es un apoyo emocional que fortalece los lazos de afecto y hace florecer los sentimientos de amor entre las personas, para que sientan la cercanía de sus consanguíneos, aunque se encuentren lejos.



Y para muestra un botón: ’Querido papito, sabes que estamos muy contentos en casa, nos han comentado los doctores que vas mejorando, que ven muchos avances para que en unos días te puedan dar de alta, quiero decirte lo mucho que se te extraña aquí en casa. Échale ganas, eres un hombre fuerte que ha sabido sacarnos adelante con tu trabajo, el cariño y el empeño que nos has enseñado a cada uno de nosotros’.



’Así como éstas, también hemos tenido de pequeñitos que realizan cartas en forma de muñequitos, carritos, entonces toda esa infinidad de cartas nosotros son las que les hacemos llegar, en respuesta por ejemplo hay unas que nos dicen, por favor acuérdate de nosotros y queremos que le eches muchas ganas, ajá, entonces pues ya es una motivación para el paciente’, comenta Wendy.



De acuerdo con especialistas, el apoyo emocional es primordial para el mejoramiento de la salud del enfermo, en el caso de pacientes de alto riesgo, escuchar palabras de aliento y saber que los esperan en su casa, les ayuda a recuperarse más rápido.