Las Centrales obreras de trabajadores y gobernadores reportaron saldo blanco en la Peninsula de Yucatán tras el paso del huracan "DELTA"

Las principales centrales de trabajadores se sumaron al reporte de saldo blanco presentado en la Península de Yucatán tras el paso del peligroso huracán denominado ’Delta’ y que azotó a la Isla de Cozumel y Playa del Carmen, así como la zona costera de Quintana Roo.



Las empresas instaladas en la región superaron la contingencia, gracias a las medidas asumidas previamente, particularmente el sector turístico, cuyas actividades se retomaran en breve una vez que se haga la limpieza de las zonas que resultaron afectadas por la caída de vegetación.



El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González reporte que el paso del huracán "Delta", en categoría 2, por Quintana Roo no ha dejado víctimas mortales ni heridos, según el saldo preliminar dado a conocer este miércoles por el gobernador, Carlos Joaquín González.



"Delta" entró como huracán categoría 2 por el norte de la isla de Cozumel a las 5.45 hora local, con vientos de hasta 160 kilómetros por el norte de la isla de Cozumel a las 5.45 hora local, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora.



"No ningún herido, no tenemos ningún reporte de alguna muerte, el saldo es blanco hasta este momento luego de que todos los municipios han reportado esta situación", afirmó el mandatario estatal en una conexión telefónica con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.



Dijo que la Fiscalía estatal reportó la misma situación, de saldo blanco, y ahora vienen por delante las labores de limpieza, fundamentales para retomar actividades como el retiro de cientos de árboles que fueron derribados por los vientos.



Joaquín González informó que realizará algunos recorridos por varios municipios de la zona norte, en especial Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cozumel e Islas Mujeres, y posteriormente evaluará la posibilidad de anunciar un regreso este mismo día a las actividades.







"El huracán ya atravesó todo el estado de Yucatán y ha salido al mar hacia el Golfo de México", apuntó.



La Comisión Federal de Electricidad reporto que se ha restablecido el 35 por ciento del suministro eléctrico a los usuarios afectados en Quintan a Roo y Yucatán, para lo cual han dispuesto 764 trabajadores electricistas, 113 grúas, 181 vehículos, 1 helicóptero, 51 plantas de emergencias y 20 torres de iluminación



Hasta el momento el huracán ha provocado la afectación del suministro eléctrico a 376,396 usuarios. El número de usuarios afectados representa el 22% del total de usuarios de la CFE en esta región



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que las actividades de restablecimiento del suministro eléctrico en los estados de Quintana Roo y Yucatán, no se han detenido desde las primeras afectaciones causadas por el huracán Delta.



Por instrucciones del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, se han desplegado de manera estratégica 764 trabajadores electricistas, 113 grúas, 181 vehículos, 1 helicóptero, 51 plantas de emergencias y 20 torres de iluminación.



La CFE mantendrá las actividades hasta alcanzar el 100% de restablecimiento del suministro eléctrico, priorizando el mismo a usuarios cuyo servicio es fundamental para la comunidad como hospitales, gasolineras, sistemas de bombeo de agua.



La CFE a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se mantiene en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, Protección Civil, Gobiernos estatales y municipales, para la atención de la contingencia…



PROTEGER A TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES, PRFIORIDAD DEL IMSS DURANMTE LA PANDEMIA



La prioridad y tarea número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la emergencia sanitaria por COVID-19 ha sido la protección del personal que labora en las unidades médicas, ya que para ofrecer seguridad a la derechohabiencia primero se debe cuidar al equipo de salud, afirmó el director general Maestro Zoé Robledo.



Indicó que a unos días de realizarse el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Instituto ha realizado muchas acciones en favor de los trabajadores en el marco de la pandemia, porque son ’el centro de nuestra acción y nuestras prioridades’.



Informó que en el rubro de estímulos económicos se ha entregado el Bono COVID a quienes atienden a pacientes con la enfermedad y que consiste en un sobre sueldo del 20 por ciento.



’Han sido 14 nóminas extraordinarias por un monto total de mil 41 millones de pesos, esto ha beneficiado a un promedio de 167 mil trabajadores. También las Notas de Mérito, a muchos trabajadores les pedimos que cambiaran de horario, a otros que cambiaran de servicio, a otros que cambiaran incluso de unidad hospitalaria o hasta de entidad’, añadió.



En el tema de Equipos de Protección Personal (EPP) para la seguridad del personal de salud, Zoé Robledo señaló que se tiene estabilizado por completo la entrega oportuna de insumos, según sus necesidades y requerimientos.



’Hoy la demanda total de EPP es cubierta de manera puntual, son números muy grandes: solamente de protectores respiratorios N95 y otros son 783 mil semanales, más de un millón 100 mil cubrebocas, 159 mil goggles y caretas, 21 mil cajas de guantes de varias tallas y un millón 200 mil batas que se distribuyen cada semana, porque seguimos atendiendo el tema de COVID’, puntualizó.



Zoé Robledo dijo que durante la emergencia sanitaria se ha trabajado de la mano con empresas que donaron transporte para el personal, particularmente en los lugares y momentos donde las agresiones era un tema preocupante, además de alojamientos al personal de salud para brindarles una opción de descanso y evitar el contagio en sus familias.



También resaltó que se han otorgado capacitaciones al personal desde el inicio, con la intención de romper cadenas de contagio.



Mencionó que más de 41 mil trabajadores del Seguro Social con algún tipo de comorbilidad fueron enviados a laborar desde sus casas al otorgarles el Permiso COVID, a fin de no poner en riesgo su salud en caso de adquirir el virus SARS-CoV-2.



Señaló que se ha otorgado apoyo psicológico al personal, particularmente en las áreas COVID. A la fecha, 28 mil 184 trabajadores asisten a terapia grupal, 20 mil 800 a terapia individual y se han realizado 31 mil detecciones de salud mental.



’Es importante porque esto es algo que tiene que llegar para quedarse, el tema del estrés ocurre primordialmente en los momentos más álgidos en una contingencia, en una pandemia como ésta, pero también existe el estrés post traumático, pues se superaron cualquier tipo de referencia o experiencia previa, porque es una enfermedad nueva’, enfatizó….



ANUNCIAN LA COPPPAL Y EL PARLASUR MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL CONJUNTA EN BOLIVIA



El presidente de la COPPPAL se pronunció por una elección limpia, pacífica y en apego a la legalidad y a los ideales democráticos.



Alejandro Moreno, Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), y Óscar Laborde, Presidente del Parlamento del Mercosur (PARLASUR), anunciaron el envío de una misión conjunta de observación electoral a Bolivia, para dar seguimiento puntual a los comicios del próximo 18 de octubre.



’El ambiente político en Bolivia es de alta tensión. La sociedad se encuentra polarizada y hay que trabajar de manera cercana, de manera clara, respetando la voluntad de los ciudadanos y no adelantándose a resultados que no tengamos certeza y certidumbre, para seguir actuando con responsabilidad, como siempre lo ha hecho la COPPPAL’, aseveró el también dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de México.



La misión estará encabezada por el ex Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, Jefe de Misión del Observatorio Electoral de la COPPPAL, quien acompañará a Dolores Gandulfo, directora del mismo organismo. En total, el grupo será conformado por 12 expertos de cinco países.



Alejandro Moreno explicó que la misión ’nos va a permitir ayudar, apoyar y fortalecer el trabajo en equipo y en conjunto’.



Desde la COPPPAL, expresó, ’nos pronunciamos por una elección limpia, pacífica y en apego a la legalidad y a los ideales democráticos’. Se trata, indicó, de que independientemente del resultado, el pueblo boliviano entre en una fase de reconciliación, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y a la estabilidad nacional y regional’.



A su vez, Óscar Laborde, Presidente del PARLASUR, señaló que se vive ’un proceso de achicamiento muy grave de la democracia en América Latina’ y el desarrollo, concreción y resultado de las elecciones en Bolivia ’va a definir si efectivamente seguimos teniendo una democracia’.



Fernando Lugo, ex Presidente de Paraguay y Jefe de Misión del Observatorio Electoral de la COPPPAL, afirmó que se impulsará el estrechamiento de la comunicación con PARLASUR, de cara a las elecciones en Bolivia, debido a que no es posible estar en todo el territorio boliviano en las acciones de observación.



En tanto, Dolores Gandulfo, Directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, consideró necesario avanzar en esta alianza, más allá del acuerdo entre el PARLASUR y la COPPPAL, principalmente por la crisis institucional en Bolivia, para promover acciones en conjunto.



A su vez, Alexandre Andreatta, Director del Observatorio para la Democracia del PARLASUR, informó que el área de este organismo a su cargo se ha reunido con varios organismos internacionales, como el Parlamento Europeo; universidades y otras misiones que participarán como observadores en el proceso electoral de Bolivia, el próximo 18 de octubre….



