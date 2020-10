Las chicanadas y los delitos que marcaron el previo a las elecciones en Hidalgo

Pese a que en el análisis se ha dicho que las elecciones para renovar las 84 alcaldías de la entidad no permearon en el ánimo de la gente principalmente por temas de Salud, lo cierto es que este proceso, uno de los más ’tranquilos’ de los últimos años y donde las elecciones se realizaron el día de ayer, fue un verdadero marranero y estuvo permeado desde chicanadas hasta la delincuencia organizada.



Antes de que los sufragios fueran emitidos y antes de que se sepa a ciencia cierta quiénes serán los ganadores de la justa así como quiénes quedarán en la orfandad del olvido político, presentamos los hechos clave para comprender un proceso marcado por el tema de la pandemia mundial causada por COVID y que suspendió el mismo para llevarlo a cabo de manera extraordinaria, sin olvidar que Morena, el gran contendiente a vencer por el efecto AMLO -tiene mayor aprobación e intención de votos que en 2018- perdió 24 de las 84 candidaturas antes de iniciar el proceso gracias al Grupo Universidad, ya sea por entregar documentos de forma tardía para conformar una coalición, así como por ’olvidar’ registrar candidaturas.



Aquí un listado de algunas de las porquerías que marcaron el previo a las elecciones locales:

Balaceras



Durante el proceso de la presente justa electoral, al menos 5 balaceras se han dado en igual número de municipios hidalguenses para intimidar directamente a los candidatos y/o a sus familias. Las señaladas sucedieron en Tepeji del Río, Tlahuelilpan, Tolcayuca, El Arenal y Huejutla, sin que afortunadamente se reportaran muertes por esta causa. Los afectados fueron candidatos del PAN, del PRI, así como del PESH, sin que fueran identificados los agresores.



Cabe señalar que por parte del partido azul, 8 de los 15 exalcaldes que llegaron al poder bajo sus siglas fueron señalados de presuntos vínculos con el crimen organizado, uno de ellos incluso fue ejecutado mientras que otros dos de plano forman parte de los objetivos más buscados por parte del Gobierno de Hidalgo por dar protección a criminales.



Narcomantas y una cabeza de cerdo



Tres narcomantas han amenazado a candidatos en el presente proceso electoral. La primera de ellas fue colocada en Zimapán hacia el candidato panista, mismo que es hermano del exalcalde fichado también como objetivo prioritario de Seguridad Pública. La segunda fue también contra el candidato panista de Jacala aparentemente por el mismo grupo delincuencial mientras que una tercera fue colocada contra la candidata priista al gobierno de San Felipe Orizatlán, misma que acompañaron con una cabeza de cerdo. Las dos primeras fueron colocadas en carreteras mientras que la última se ubicó en la casa de la aspirante el día de su cumpleaños.



Secuestro



En Huasca de Ocampo, militantes de Morena señalaron a panistas por privar de su libertad a uno de los brigadistas que hacía campaña en dicho municipio sin justificación alguna. El PAN, fino en sus formas, negó el hecho y afirmó que “los chairos se secuestraron solos” pese a la evidencia compartida en la denuncia de los hechos.



Grupos armados



Un día antes de las elecciones en Huautla, Huejutla, Tepehuacán y Calnali hubo grupos armados que llegaron supuestamente de entidades del norte del país para atemorizar a los pobladores. El primero de los casos fue denunciado por una diputada local con licencia mientras que el reto fueron denunciados por candidatos de diversos partidos así como en redes sociales. También hubo los conocidos “retenes” en los municipios, lo que se trata de pobladores armados que intimidan a la población días antes para convencerlos de que voten por su candidato e incluso se apersonan afuera de los domicilios donde viven líderes opositores a los ayuntamientos locales.



Incendio de un medio de comunicación



El medio Grito Informativo fue agredido por pobladores identificados con la exdiputada del PESH Jajajaira Aceves Calva, mismos que irrumpieron las instalaciones con arma de fuego, amenazaron a los periodistas e incendiaron tanto las instalaciones como el equipo de transporte, además de sustraer las pertenencias y equipo de trabajo, supuestamente por tener inconformidad con una nota.



Balacera e incendio



Una persona muerta, otra más herida, además de por lo menos 4 vehículos incendiados, entre los que destaca un tráiler, son el saldo de un enfrentamiento en Bomintzhá, Tula de Allende, entre un gremio de transportistas donde se hablaba a qué candidato apoyar para los comicios que se celebraron el día de ayer.



Violencia de género



La Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), informó que durante el actual proceso electoral el número de municipios en los que se registró violencia política de género llegó a 20.



Detalló que 11 expedientes se abrieron de oficio, mientras que 16 se deben a peticiones de los partidos, totalizando 27.



Tráfico de despensas



Cerca de Actopan, morenistas se apersonaron en una bodega que contenía despensas supuestamente para cooptar el voto a favor del candidato de San Salvador por parte del PAN. El evento de mayor relevancia sin embargo, fue el encarcelamiento de el criminal conocido como “El Moco” por parte delas autoridades poblanas, mismo que se dedica al huachicol y que incluso ha asesinado personas.



En el operativo que le dio captura se reveló que traía despensas a Hidalgo, específicamente para la huasteca hidalguense. Fue el medio La Silla Rota quien difundió que de acuerdo con fuentes federales, el apoyo estaba destinado al candidato panista por Huejutla, mismo que fuera encarcelado entre 2012 y 2016 por el delito de secuestro, aunque la falta de pruebas lo exoneraron del crimen.



Fotos íntimas



Una candidata a la regiduría por Actopan por parte del partido local Podemos fue sujeta de chantaje, descalificaciones e intimidaciones tras lo cual revelaron fotos íntimas sin su consentimiento que guardaba en su celular, delito que ejerce violencia de género hacia la afectada.



Contagios por COVID



Al menos siete candidatos por un puesto de elección popular durante los presentes comicios han resultado contagiados por COVID en la entidad, entre los que destaca el candidato por Nueva Alianza a la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca, quien perdió la vida luego de llevar semanas en tratamiento, siendo incluso intubado. Pese a ello, no fueron pocos los candidatos que han hecho caso omiso a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y han realizado eventos multitudinarios donde destaca lo ligero de su protección sanitaria.



Bots, perfiles y páginas fake



Las redes sociales han sido el instrumento óptimo para que diversos candidatos sigan con sus malas prácticas. Desde encuestas “patito” en páginas de reciente creación infladas por bots hasta perfiles fake han sido el pan de cada día durante la presente justa electoral, queriendo simular un apoyo del que no gozan o bien, que por lo menos no lo tienen de manera activa en el electorado. Tal es el caso del candidato guinda por la alcaldía capitalina, quien a través de perfiles falsos difunde sus mensaje, hallándose una veintena de estos ejemplos para promover sus propuestas a través de Noticias Hidalgo, página de FB propiedad de EAN.

_____________________________________________________



A lo referido anteriormente hay que agregar el hallazgo de camiones llenos de despensas, el reparto de tarjetas para acceder a diversos apoyos, las denuncias hacia los servidores de la nación, panfletos tirados en avenidas de las principales localidades, coacción del voto a través de los centros de trabajo, funcionarios y exfuncionarios públicos además de representantes populares captados repartiendo despensas, y demás acciones que se dan elección tras elección en Hidalgo.