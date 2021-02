Las cinco cosas que debes saber del Super Bowl LV

Llegó el día más importante de la temporada, a disfrutar el Super Bowl sin importar cómo sea la entrega de la estafeta, más allá de quién obtenga el campeonato Tom Brady y Patrick Mahomes nos regalarán uno de los juegos más recordados por el Lombardi, aquí cinco cosas que debemos observar para escribir la historia.



LA RACHA DE TRES EN CUATRO



Le cayeron bien los cuarenta y tres a Brady, tiene 47 triunfos desde que los cumplió con tres visitas al Super Bowl en cuatro años, misma racha que la que Mahomes se vislumbra iniciando a los 24 como Brady en su primera vez.



Los que veamos a Brady como el mejor en playoffs tenemos que tomar las cosas con calma, ya que Mahomes ha sido el mejor en rating con 108.8 promediando 2.5 touchdowns por juego y 305.8 yardas.



Mahomes en cuatro temporadas inicia por segunda ocasión un playoffs, convirtiéndose en el cuarto en hacerlo, los cuatro ganaron su primera aparición, para el segundo juego los ganó todos Brady ante Russell Wilson, Kurt Warner y su segundo ante el mismo Brady.



EL FANTASMA DE BRADY



La mejor temporada que Brady pudo coronar fue limitado a 14 puntos en el Super Bowl XLII, enfrente estaba el mismo coordinador defensivo que enfrenta hoy, Steve Spagnuolo le planteó un partido que lo frenó por completo para conseguir una de las mayores sorpresas por el Lombardi, terminando con la temporada perfecta gracias a la presión de la línea defensiva de los Giants.



En la semana 12 los Chiefs le dispararon en el 45% de las jugadas, la tercer mayor cantidad que enfrentó Brady en la temporada, quedándose con la mitad del rating (60.1 vs 130.9) cuando no le blitzearon.



NO HAY ANTÍDOTO



Para detener a Mahomes la clave no son los disparos, ya que tuvo 15 touchdowns y cero pases interceptados cuando le cargaron con cinco defensivos o más, un rating de 135.3 luciéndose ante la desesperación de las defensivas.



El coordinador Todd Bowles le disparó 17.6% de las jugadas y aún así les hizo pagar caro los 9 pases que lanzó bajo esas condiciones, con 122 yardas y 2 pases de anotación.



ALTO VOLTAJE



Dos ofensivas que se combinan con más de 60 puntos por partido debe ser garantía de entretenimiento, es la séptima ocasión que en el Super Bowl se enfrentan ofensivas de ese calibre y con los coaches más veteranos entre Bruce Arians (68) y Andy Reid (62) suman 131 años y 86 días de edad, prepárenlos para emociones fuertes.



Con Mike Evans, Tyreek Hill y Antonio Brown tendremos a tres de cuatro receptores con más de 60 touchdowns desde 2014, sin dejar fuera a los alas cerrada como Gronkowki y Kelce con la mayor cantidad de yardas en la historia de los playoffs.



NO ES UN SIMPLE VOLADO



Los últimos seis Super Bowls los ha ganado quien perdió el volado, luego de 42 ediciones que tenían el 50% para cada lado, con una estrategia en la que recibieron en la segunda mitad en los últimos 10 Super Domingos.



Cuando tienes a Tom Brady y Patrick Mahomes no le confío a la suerte, pero si ella existe los Chiefs ganarán 31-28 el Super Bowl en Tampa.