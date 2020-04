Las colonias necesitan agua

Fernando Vilchis Contreras presidente municipal de este municipio se ha olvidado de muchas colonias que no cuentan con red de agua potable que en estos tiempos es muy indispensable en los hogares para mantener medidas sanitarias, que se emiten por parte de las autoridades responsables de salud.



Vecinos de La Laguna de Chiconautla, exigen al gobierno morenista de este municipio que atienda sus peticiones. El problema del agua no es nuevo, hoy más que nunca se vuelve necesario para mantener la higiene en los hogares, comenzando desde el aseo personal que se ha venido recomendando.



"Los Antorchistas estan trabajando, tratando de solucionar con pipas de agua que han gestionado con autoridades ante CAEM, porque sabemos perfectamente que el agua es vital en estos tiempos de pandemia, aunque no es suficiente, pero así están apoyando con lo que está a su alcance sin ser autoridad’, comentó Camelia Domínguez Isidoro.