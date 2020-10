Las de Velázquez Aguirre, sumas que restan

(Carta a Don Héctor)





• Carlos Reyes y sus propuestas por Guerrero





TAN DESESPERADO PARECE ESTAR el exalcalde de Acapulco, Jesús Velázquez Aguirre, que en su afán de ganar la candidatura de su partido, el PRD, a la gubernatura del estado, está sumando incluso a quienes podrían ser una especie de caballo de troya para ese instituto político. Me refiero a su más reciente adquisición: el diputado expetista y exmorenista, Servando de Jesús Salgado Guzmán.



Cierto. Dicen los que saben de política, y los que han vivido de ella, que lo importante son los resultados, ’háiga sido como háiga sido’, frase atribuida al expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, y hoy por hoy, ’cliente’ del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que como todos saben, es más pragmático de lo que muchos piensan cuando se trata de conseguir lo que quiere, de ahí que pudiera entenderse lo del alcalde porteño.



Sin embargo, y aunque parezca paradójico, hay sumatorias que restan, o en el mejor de los casos, que ponen en entredicho las sumas, como precisamente sucede con el diputado Servando de Jesús, quien llegó al Congreso postulado por el PT, y al no conseguir lo que esperaba se fue al grupo parlamentario de Morena, a quien dejó precisamente para sumarse al grupo de Velázquez Aguirre, y con ello garantizar la candidatura del PRD que se decidirá a través de encuestas.



Otro a quien sumado Velázquez Aguirre es al exdiputado del PRI y exdirigente del efímero partido ’del gallo rojo’, Rubén Valenzo Cantor, con quien supone va a ganar la candidatura a gobernador.



Sin embargo, las dos sumas, que más bien parecen restas, flaco favor le hacen al PRD, primero por la fama que se trae el diputado local, y por la escasez de liderazgo del exdiputado local, y segundo, porque así como se han sumado a las aspiraciones de Jesús Velázquez, nada garantiza que se queden en ese partido si finalmente éste no es el candidato, y menos si no consiguen las candidaturas que les ha prometido.



Y es que no hay que olvidar que tanto el diputado Salgado Guzmán, como el exdiputado Valenzo Cantor, no se caracterizan precisamente por ser leales a un partido, aún y cuándo éstos los hayan hecho diputados. Así que, ya nos podemos imaginar cuán desesperado se encuentra Velázquez Aguirre, a quien la actual alcaldesa de Acapulco, ha calificado de mañoso.



En contraparte, el expresidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, es decir, Carlos Reyes Torres, quien también aspira a convertirse a gobernador del estado por el PRD, ni se inmuta. En vez de sumar a uno o a dos, ofreciéndoles candidaturas y cargos, suma a muchos, a cientos, a miles. Y es que su propuesta para conseguir ser candidato del sol azteca, su partido, es proponer soluciones que vengan a resolver los grandes problemas del estado.



Ésa es la cuestión, diría el Maestro. Mientras Reyes Torres, exalcalde de La Unión, y expresidente del comité directivo estatal del PRD ofrece respuestas y soluciones, lo cual convence a propios y extraños, otros incluso suman a filisteos, bajo el argumento de que lo importante es ganar, sin importar cómo, lo cual sin duda es sumamente grave, pues responden más a intereses personales que de partido.



No es pues extraño que Reyes Torres haya rebasado, y en poco tiempo, las aspiraciones de su compañero de partido, y más aún, que tenga ya, a estas alturas, un mayor respaldo y aceptación que aquél. Y es que además, de los dos aspirantes del PRD a la candidatura por la gubernatura, quien tiene desde ahora una propuesta sólida de lo que requiere el estado, es precisamente Carlos Reyes.



Más aún, y esto lo reconocen incluso en el grupo que apoya al exalcalde porteño, Reyes Torres es quien no tiene señalamientos de corrupto, de mañoso o de haberse enriquecido con recursos públicos, y en consecuencia, no trae bajo el brazo un amparo para no ser detenido, precisamente por malos manejos del presupuesto. Ésa es la gran diferencia entre ambos, dicen en el PRD.



Hay que decirlo. En un análisis de la trayectoria de ambos aspirantes perredistas, de su trabajo y resultados en la función pública, pero también de su forma de vida, así como de su reputación, honorabilidad y responsabilidad, es indiscutible que de Carlos Reyes Torres y Jesús Velázquez Aguirre, quien mayores posibilidades tiene de convertirse en candidato del PRD es el primero de ellos, y más aún, el menos vulnerable en una campaña en donde la honestidad y el ejemplo de vida será fundamental.



En fin. Dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres, y mientras Reyes Torres se hace acompañar de, entre otros, Celestino Cesáreo Guzmán, Raymundo García Gutiérrez, Pablo Higuera Fuentes y Alejando Arcos Catalán, entre otros, Velázquez Aguirre ahora andará acompañado de Servando de Jesús Salgado Guzmán.



