Las definiciones de MORENA en Nayarit

Por Fernando Gutiérrez Meza



Parece aclararse un poco el panorama al interior del Partido de Andrés Manuel López Obrador en Nayarit, donde finalmente triunfaron las decisiones del presidente del CEN de MORENA, Mario Delgado Carrillo, en el tema del candidato al Gobierno del Estado, posición que recayó en el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero.



Lo anterior, luego que el pasado lunes aprobará el Instituto Estatal Electoral IEE en Nayarit, las dos coaliciones, una conformada por los partidos MORENA, PT, PVEM Y PANAL. En tanto la otra, se integra por el PAN, PRI y PRD, institutos que habrán de competir en el proceso electoral del mes de junio, junto con otros de reciente creación que todavía no definen sus "gallos" con que jugar, con excepción de Levántate para Nayarit, expresión política conformada por burócratas de los diferentes municipios y que controla la añeja líder Agueda Galicia Jiménez.



Respecto a la definición en el Partido de Andrés Manuel López Obrador, porque se cargan una "guerra" interna desde hace meses, y en que sus trapos sucios los han venido lavando abiertamente ante la opinión pública o en tribunales electorales, pues ahí existen denuncias de unos y otros. Pero como todo tiene un principio y un fin, parece éste llegar y tener algunos acuerdos, o al menos eso se cree.



El panorama del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, no es solamente en Nayarit, en otras entidades de la República las cosas marchan en forma similar entre los militantes de esa expresión, que siente les arrebataron las posiciones gentes externas y que nunca fueron fundadores, u otros que pretenden colgarse del todavía peso de AMLO, sin considerar muchos que el señor no aparecerá en las boletas y deben trabajar en el territorio y los lugares abandonados.



Ahora, solo resta esperar que se respete la Coalición aprobada por el IEE en el caso de MORENA, aunque a excepción del doctor que encabeza y sus seguidores de los partidos que la integran, los líderes de ese instituto y el resto de los nueve aspirantes que pretenden la candidatura no han dicho nada. Han mostrado un silencio sepulcral y raro, como si estuviesen preparando algo o continuará la molestia en torno al político en referencia.



Nos obstante a eso, en esa expresión política, ya varios se mueven para salir en la foto y de pérdida negociar el Ayuntamiento de Tepic, caso de Geraldine Ponce, Manuel Ramírez o Jorge Ortiz, los dos primeros se dicen amigos íntimos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el famoso Fugio, pues lo avalan rl trabajo realizado, que bien o mal es continuo en todos los movimientos.



Así la grilla cochinilla en nuestra tierra de Celso Delgado y Rigoberto Ochoa Zaragoza, a quienes en breve veremos que salgan para presencias más de un evento de campaña, y recordar los buenos tiempos en que fueron los actores principales.