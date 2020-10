Las denuncias de Rubén Cayetano contra Pablo Amílcar son infundadas, son por celos políticos: Araceli Ocampo

Las declaraciones, denostaciones y denuncias infundadas en reiteradas ocasiones, del diputado federal, Rubén Cayetano García contra su compañero de partido Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, son solo por inmadurez y celos políticos desde 2015, cuando Cayetano fue rechazado para ser el abanderado de Morena, así lo consideró su homóloga, Araceli Ocampo Manzanares.



En entrevista, la legisladora representante de Iguala de la Independencia, recordó que, desde hace muchos años, Cayetano García inicio las denostaciones en contra del diputado local con licencia, cuando busco ser el abanderado a la gubernatura en 2015, sin embargo, de manera democrática y con el respaldo del entonces presidente del Consejo Nacional, Andrés Manuel López Obrador -Hoy presidente de la República- fue elegido candidato Amílcar Sandoval.



’Fíjate que Sobre todas estas denuncias, estas descalificaciones y denostaciones en contra del maestro Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros -quien también es consejero nacional de Morena-, ha sido constantemente atacado por el diputado federal, Rubén Cayetano García, que te puedo decir sobre estas denuncias infundadas; yo lo que digo es que indudablemente es un celo político, aquí no hay otra cosa, más que un celo político electoral, como lo ha dicho nuestro presidente de la República cuando lo han cuestionado, sobre lo mismo que ha estado haciendo ese diputado federal en contra del maestro Pablo Amílcar Sandoval’, dijo.



Continuo: ’Vemos que no nada más es de ahora este celo político, sino desde años atrás, desde el 2015, desde que Pablo fue nombrado como candidato a Gobernador al estado de Guerrero, desde entonces este diputado Rubén Cayetano lo ha venido denostando, lo ha venido denunciando en las redes, y pues creemos que es celo político, porque también este diputado quiso ser candidato a gobernador en el 2015, pero dijimos que no era el adecuado’.



Incluso, recordó que el propio Rubén Cayetano busco ser el presidente del Consejo Estatal, sin embargo, fue derrotado por el suplente en la diputación de Pablo Amílcar, Luis Enrique Ríos Saucedo, quién logro el voto mayoritario de los consejeros y el respaldo de la militancia en 2018.



Ocampo Manzanares destaco el trabajo, desempeño y característica de incorruptible de Pablo Amílcar Sandoval que lo llevo a lograr un gran apoyo de la militancia y confianza del hoy presidente AMLO para ser su representante territorial en las elecciones del 2018, donde el estado se posicionó 10 puntos arriba de la media nacional electoral, con un 64% del voto en Guerrero, indudablemente por el enorme trabajo político, territorial y de alianzas que construyo Pablo Amílcar desde la dirigencia estatal cumpliendo las orientaciones de AMLO.



Por lo que aseguro que el desempeño de Pablo Amílcar Sandoval no esta en duda, mientras que las declaraciones infundadas de Rubén Cayetano solo dejan a la vista su falta de oficio político.



’Yo lo que te digo es que indudablemente es un celo político, aquí no hay otra cosa más que un celo político- electoral, como ya lo ha dicho nuestro presidente de la República cuando lo han cuestionado también sobre lo mismo que ha estado haciendo el diputado federal en contra del maestro Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Ese es el único fin indudablemente’, concluyó.