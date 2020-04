Las diferencias entre AMLO y Calderón en manejo de pandemias AH1N1 y COVID-19

No se trata sólo del discurso. Las acciones emprendidas tanto por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa como por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar pandemias fueron diametralmente opuestas tanto en su forma como en su fondo: las primeras, recurrieron al manual de incentivar la economía mediante el apoyo a los generadores de empleo con la contratación de deuda pública, en tanto las segundas apoyan a los generadores de riqueza con recortes y ahorros de las instituciones gubernamentales para no recurrir a la deuda.



Dado que la política es pragmática y se mide en base a resultados, es pronto para poder saber si las acciones de Calderón ante el AH1N1 o si las acciones de AMLO ante el COVID-19 darán mejores resultados, pero lo que sí llama la atención es el enfoque de cada una, como lo podemos ver en la siguiente tabla:

Conducción en medios



Incluso en temas menos relevantes como el trato mediático, se nota la diferencia de criterios. Por un lado, Calderón hacía una comunicación unidireccional, siendo retransmitido en medios y en espacios oficiales; incluso erogó 3 mil 152 millones de pesos adicionales en el año 2009 para comunicar sus políticas contra la pandemia.



Por el lado de AMLO tanto en las mañaneras como en las conferencias vespertinas la comunicación es circular y permite el cuestionamiento, aunado a que no sólo presidencia de la República no ocupa su presupuesto de comunicación, sino que incluso ha devuelto a radiodifusoras y televisoras los espacios oficiales para que estos los comercialicen y obtengan ingresos.



Creación de impuestos



AMLO no ha creado ni creará nuevos impuestos por motivo de la contingencia sanitaria.



Calderón sin embargo, propuso elevar a 2 puntos el IVA si bien el Congreso sólo le aumentó uno. El ingreso de dicha modificación representó 31 mil 527 millones como revelara la Revista Proceso, aunque sólo fueron destinados a hospitales y vacunas 2 mil 500 millones (AMLO anunció 5 mil millones adicionales para equipar hospitales, independientemente de que aún no hay vacunas).



También se creó el IETU, que fuera criticado por duplicar el ISR, así como el IDE, que gravó el 3% de los depósitos bancarios que superaran los 15 mil pesos mensuales.



Deuda para lidiar con la pandemia



AMLO no ha recurrido a la deuda para sortear la pandemia ni para alguna otra necesidad.



Calderón por su parte usó una línea de 205 millones de dólares del Banco Mundial aunado a que en 2019 la deuda creció en 1.2 billones de pesos (a valores de 2013).



Austeridad gubernamental



Calderón no implementó recorte alguno para sortear la crisis.



AMLO tomará 250 mil millones de pesos de fideicomisos sin estructura orgánica (cajas chicas de dependencias federales), además de obligar a los altos funcionarios a renunciar a una parte de su sueldo así como a su aguinlado.



Apoyo a trabajadores formales



Calderón “no apoyó a trabajadores formales, sólo a empresas, afirmó José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN-UNAM) y profesor del CRI-FCPyS .



AMLO tampoco hizo mucho al respecto, pues sólo dará 35 mil millones para que los trabajadores del ISSSTE (servidores públicos) accedan a financiamientos.



Apoyo a empresarios



AMLO ha dicho que no apoyará a los grandes empresarios. Solamente ofrecerá 1 millón de créditos para Mipymes con 25 mil millones y acelerará la devolución del IVA, pero no habrá incentivo fiscal alguno.



Calderón por su parte otorgó Condonación de Impuestos sobre Nómina y Hospedaje a empresas del sector turístico, Compensación de 25% de las pérdidas de ingresos a empresas de servicios turísticos, Eximió el 20% de las cuotas obrero-patronales durante un trimestre a las empresas y también Eximió a las empresas con embarcaciones marítimas tuurísticas el 50% de los derechos migratorios.



Generación de empleos para afrontar la pandemia



Calderón incrementó 700 millones de pesos el recurso para Empleos Temporales, lo que le permitió agregar 33 mil trabajadores más en el programa de empleo emergente, lo que le permitió ocupar a dichos trabajadores limpiando 1 mil 890 escuelas alrededor del país.



AMLO por su parte abrió 43 mil vacantes para personal médico especializado, de planta, para afrontar la crisis de la contingencia pero también para cubrir faltantes del Sistema de Salud.



Calderón destinó 1.2 mil millones de pesos para crear alrededor de 18 mil proyectos de beneficio comunitario, con lo cual se emplearon a 384 mil personas.



AMLO por su parte amplió sus programas en 200 mil campesinos más a Sembrando Vidas así como 190 mil pescadores del país. También destinó 25 mil millones adicionales para edificar 50 mil vivienda en zonas marginadas para crear 228 mil empleos.



Apoyos Sociales y extraordinarios



Calderón congeló el precio de la gasolina, el gas y la electricidad.



AMLO por su parte sigue con la política de no incrementar los energéticos en términos reales -en proporción mayor a la inflación-.



De sus programas sociales sin embargo, ocupó 42 mil millones para adelantar el apoyo económico a 8 millones de adultos mayores (programa creado en su mandato), anunció 1 mil 400 millones para 450 mil tandas del bienestar y 170 mil millones para aumentar los programas de crédito a la vivienda.



Con información e Cuestione, Proceso y del Gobierno Federal