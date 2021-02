Las divisiones de Morena y la candidatura de Félix

Hoy quedó demostrado que Morena no logra salvar su división interna que trae por la definición de la candidatura a la gubernatura.

Claro está que para ratificar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sus aliados y seguidores dentro de este partido recurrirán a lo que sea para que así sea.

Por eso es que este domingo hubo dos reuniones del Consejo estatal de Morena, uno que apoya al Toro, y otro con integrantes del grupo de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quienes insisten en arrebatarle a Félix la candidatura a la gubernatura.

Ambas reuniones, de acuerdo a medios locales, no lograron el quorum necesario, pues la reunión de los consejeros afines a Salgado Macedonio solo tuvo 44 de los 90 consejeros, y la otra reunión, donde estuvo el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo estatal de Morena, solo tuvo 4 consejeros estatales.

Ante la falta de mayoría de consejeros, la reunión donde estuvieron los amigos de Salgado Macedonio, encabezados por Marcial Rodríguez Saldaña, y también el delegado nacional Salomón Jara Cruz, solo pudieron ratificar el cargo que Félix ya tiene, el de coordinador estatal de la Comisión de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, nombre rimbombante para encubrir el no poder ser nombrado candidato hasta el momento.

La causa ya todos la sabemos, las acusaciones que sobre él pesan de 4 supuestas violaciones sexuales en contra de igual número de damas.

Y el empantanamiento de las negociaciones para la distribuirse la administración pública, siendo la queja de que aquellos quieren controlar la administración pública, y Félix terminará –si cede– como el gobernador de membrete.

Algo nuevo es que resultado de estos acuerdos, Pablo Amílcar puede terminar siendo el candidato a presidente municipal de Acapulco.

Situación difícil porque Adela Román Ocampo ha señalado su intención de buscar la reelección, sobre todo ahora que su nivel de posicionamiento ante la población se ha incrementado.

La presidenta de Acapulco tampoco va a permitir que de buenas a primeras la hagan a un lado por los intereses de otros grupos que no son afines a ella, y tiene toda la legitimidad para buscar su reelección.

Sobre todo que quienes la han golpeado mediáticamente son grupos de su propio partido, siempre con la negra intención de sacarla de la jugada a la gubernatura.

Es interesante la postura que adelantó Salomón Jara, al anunciar que Morena ratifica en su cargo a Félix Salgado Macedonio y, en su momento, lo registrarán como su candidato a gobernador.

Mientras, las críticas para Félix arrecian, y los órganos de justicia de Morena adelantan sus investigaciones en su contra.

La pregunta del millón. ¿Aguantará Félix las presiones mediáticas y de grupos que están en contra de su candidatura?