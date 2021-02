Las dudas de Lupita Jones

Cuando le ofrecieron a Lupita Jones la candidatura a gobernadora de Baja California, la oferta le pareció interesante, ya que su figura se desdibujaba en los medios tradicionales en que se desenvuelve.



Los ofertantes fueron los dirigentes del PAN en la norteña entidad, los que le pintaron un panorama sumamente halagüeño con las alianza electoral formada con el PRI y el PRD, lo que interesó más a la primera Miss Universo mexicana.



Presta, la ahora coordinadora de eventos de belleza abordó un avión, se trasladó a Mexicali, de donde es oriunda, para constatar las bondades del proyecto.



Los días transcurrieron en la capital del estado, sin que sucediera nada. Los partidos no se pronunciaban, mientras que la ex concursante de eventos de belleza constataba que lo que le habían presentado era simplemente una quimera. Es cierto que la alianza ya estaba ratificada, pero el panorama es sumamente desolador: el PAN perdió su clientela electoral; la poca que quedaba del PRI se trasladó a apoyar al candidato del PES y el PRD es casi inexistente.



La oferta ya no parecía tan generosa y menos al saber que había muchos panistas que no estaban de acuerdo con que la candidatura se decantara en ella.



Tampoco su presencia en su entidad natal impactó como ella pensaba haría y sus paisanos simplemente recordaron que hace mucho tiempo no los representa, pues se encuentra alejada del terruño.



Con todo y eso Lupita siguió en contacto con los dirigentes panistas y hasta le ofrecieron un acercamiento con una treintena de mujeres militantes del partido, el que no resultó tan afortunado para unas y otras.



Para Lupita la candidatura ofrecida parecía un salvavidas en el momento en que se ahogaba, señalada por maltrato y abusadora por varias de las concursantes que la denunciaron públicamente de violencia verbal y de negarles apoyo económico para trasladarse a los sitios del extranjero en que se realizaban esos concursos.



El escándalo regresó a Lupita Jones a los reflectores a finales del año pasado, aunque de manera negativa, pues las acusaciones se fueron sumando una y otra en su contra.



La respuesta de Jones fue tajante, despectiva y colérica, señalando que varias de esas concursantes son drogadictas y alcohólicas, lo que cimbró al mundo de la belleza.



Lupita Jones tiene a su cargo la dirección nacional del concurso Mexicana Universal que sustituyó al de Miss Universo que fue del que ella salió ganadora en los inicios de la década de los 90 del siglo pasado.



Con esa gran carga encima, Jones analizó la situación y consideró que la oferta era generosa para ser candidata primero y, eventualmente, gobernadora de Baja California era algo idílico, con lo que ni siquiera había soñado, ya que jamás la atrajo el mundo de la política.



Sin embargo, las cosas no parecen no ser como se las pintaron y según los sondeos efectuados, su candidatura quedaría en tercer lugar en el resultado del proceso electoral, lejos del posible ganador o ganadora, condición que guardan Marina del Pilar Ávila y Jorge Hank Rhon, quienes enarbolan las siglas de Morena y PES, respectivamente.



Ahora la ex representante de la belleza mexicana busca como zafarse del compromiso o recibir una oferta más atractiva que sea conveniente para ella y que no la vaya a dejar en ridículo como aparenta en la realidad.



Mientras más se tarden los integrantes de la alianza PAN-PRI-PRD en presentar su candidata (existe el compromiso de que sea mujer), más alejados estarán de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y oportunidades.



*****



Malas noticias para los priistas de Sinaloa, ya que los primeros sondeos marcan como favorito a Morena por encima de la alianza PRI-PAN-PRD en Culiacán, donde un sondeo telefónico marcan al doble los dígitos favorables para uno y otro.



Contrario a eso, en Yucatán, la plaza de Mérida parece regresará a manos del priismo con la candidatura de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien tiene en su favor haber sido el único candidato del tricolor que ganó un escaño por mayoría. Ramírez Marín dejó el Senado para ir en pos del ayuntamiento de Mérida, ya que sabe que su siguiente escala podría ser la candidatura al gobierno de Yucatán en tres años más.



*****



Dos amigos y compañeros de las lides periodísticas sucumbieron ante el embate del coronavirus en esta semana: Fernando Mora Ortiz, quien laboró por muchos años en Televisa y Juan Arvizu, quien lo hizo en El Universal, DEP.



