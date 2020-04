Las dudas sobre López Gatell

Pero es la única fuente oficial

No hay nada que esté totalmente en nuestro poder, excepto nuestros pensamientos.

René Descartes, 1596-1650; filosofo, científico y matemático francés.



Por Víctor Sánchez Baños



El pueblo no es tonto; es sabio. Bien lo dice constantemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, no es posible que se le mienta a la sociedad con datos imprecisos sobre el impacto del COVID-19, aunque es comprensible que se trate de fallas de tipo ’logístico’. Pero, no es justificable que ocurra esto con las herramientas tecnológicas que tenemos en estos momentos.



En la conferencia de prensa del sábado pasado, el vocero de la guerra contra la pandemia, Hugo López Gatell, reconoció que si bien los datos que proporciona cotidianamente no son lo más fiel a la realidad, es la información que captan de los gobernadores y alcaldes del país, al cierre de la recolección de los datos.



Incluso en otra conferencia de prensa, hace dos semanas, inventó un método que llamó ’centinela’ y multiplica por 8 el número de contagiados.



De esa manera, se vacunó el subsecretario de Salud ante la imprecisión de los datos.



En otras columnas, en este mismo espacio, te he platicado estimado lector de la falta de certeza en la información que proporciona diariamente el equipo de Jorge Alcocer en Salud. La búsqueda de ’No’ alarmar a los mexicanos, genera más incertidumbre. La carencia de datos reales hace ver a un Gobierno mentiroso, impreciso y, especialmente, inepto para manejar una contingencia mundial, como la que vivimos por el coronavirus.



Uno de los funcionarios sacrificables por esta pandemia es López Gatell. No tiene dinero para tener un sistema de inteligencia sanitaria, que no es otra cosa que la recopilación de datos en todo el país para hacer mapas de la manera como avanza el enemigo.



Este, ataca a traición y sobre todo a los más débiles del país. Los ancianos y los enfermos.



Nuestros funcionarios de la Cuarta Transformación no leen libros de estrategia militar y los militares abandonan a los civiles para que incurran en cotidianos errores que los lleva a la muerte de decenas, seguramente miles o quizá cientos de miles de personas.

La estrategia contra el enemigo se basa en información. En el caso de una pandemia, la información que generan los científicos que no estén interesados en quedar bien o criticar el gobierno en turno.

Además de lo que generan otros países en base a sus experiencias; la que recaban los servicios de inteligencia política y social, así como otras fuentes de información.



Para eso sirve la información, para defender al Estado (que no es sólo el gobierno, sino la población y el territorio).

López Gatell, podrá ser un eficiente empleado público, pero también se necesita honestidad. No se trata de marear a periodistas en las conferencias de prensa. Se trata de dar tranquilidad a la sociedad y de no mentir.



Lo han calificado de mentiroso varios gobernadores, que toman sus decisiones independientemente del Gobierno Federal. Ya le encontraron la medida y el boquete que abrió el vocero de la pandemia, es por donde se fuga gran parte del poder que debe tener como líder del país, Andrés Manuel López Obrador.



Por ello, estoy convencido, sin ser parte de los batallones de chairos pagados, que debemos apoyar a AMLO, en estos momentos. Existirán diferencias políticas, pero este momento es de sumar ante un enemigo que destrozaría la soberanía nacional y mataría a muchos compatriotas.



Este enemigo no busca apoderarse de los territorios ¿ni de las riquezas materiales. Busca matar a los humanos. Ese es el verdadero peligro.



PODEROSOS CABALLEROS: Siguen los piratas asaltando a bancos en el Golfo de México. Por segunda semana consecutiva, ’piratas’ asaltaron barcos en aguas del Golfo de México.



En dos nuevos hechos, denunciaron ante autoridades marítimas y de procuración de justicia, sujetos armados a bordo de lanchas con motor fuera de borda, realizaron disparos, abordaron, atracaron a la tripulación y se llevaron objetos de valor. Uno de los asaltos ocurrió en contra del Buccaneer, un barco de suministro con bandera mexicana que opera en la Sonda de Campeche.



La embarcación fue asaltada por al menos cinco sujetos armados con pistolas, a unas cinco millas náuticas de la Terminal Marítima de Dos Bocas. Claro, que todo quedó impune, como siempre. Así tiene descuidado el gobierno el sucesor de Alito, Carlos Aysa.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: GINflex Insurance, filial de GINgroup que preside Raúl Beyruti Sánchez, cuenta con el Seguro de Gastos Médicos mayores que GINgroup otorga, cubre cualquier infección de vías aéreas provocadas por virus conforme a las condiciones contratadas.



GINflex, otorga las coberturas para consultas médicas, estudios de laboratorio, medicamentos y hospitalización, hasta los límites contratados, para garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes cuentan hoy con dicho Seguro y sean diagnosticados con COVID-19, aplica Pago Directo o Reembolso según sea el caso.

