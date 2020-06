Las elecciones de 2021 y otras no serán fáciles para MORENAm nada fácil: Ventura García Hernández

LERMA, MEXICO.- El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) enfrentara las elecciones que vienen muy difíciles, tocara a los aspirantes a cargos de elección popular realizar los trabajos en cada localidad del país, afirmó el diputado federal suplente Ventura García Hernández.



Entrevistado en un lugar de este municipio, dijo que la difícil situación que enfrenta México por la pandemia tendrá consecuencias graves, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador hace lo posible por mejorar la situación económica, laboral, turismo, social y político hay quienes se resisten al cambio y en lugar de sumarse al proyecto de nación para mejorar las condiciones se resisten al cambio para erradicar las corruptelas que por generaciones se acostumbraron los grupos de poder.



García Hernández, exhorto a la militancia de MORENA mantenerse del proyecto de nación del gobierno de AMLO, que desde luego no será nada fácil a obtener los triunfos electorales, en las elecciones que vienen ya no estará la foto de López Obrador, con él en las boletas MORENA y aliados ganaron la presidencia de la república, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados locales y senadores, las intermedias que son las que vienen no será igual, serán otra cosa, de ahí que los que aspiran a un cargo, deberán demostrar su liderazgo para ser aspirante.