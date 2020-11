Las finanzas de México son sanas, pero Organismos Financieros podrían ayudar más ante crisis por covid-19: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente de México, Andrés Manuel López, señaló en su conferencia de prensa, consideró que los organismos financieros internacionales podrían ayudar más frente a la crisis económica generada por la pandemia de covid-19.



El Presidente dijo que estos organismos incluso son corresponsables de las crisis económicas que vivió México durante el periodo neoliberal junto con los gobiernos nacionales que aplicaron sus recetas.



’Nosotros vamos bien, pero podrían ayudar más los organismos financieros, nosotros no tenemos problemas financieros, acaban de calificar a México, se mantuvo la misma calificación, tenemos finanzas sanas, están creciendo las reservas en dólares que maneja el Banco Mundial’, afirmó.



Aseguró que el país va a cerrar el año sin problemas y la muestra es que se van a entregar las participaciones federales a los estados sin contratiempos, se está pagando a proveedores y se tienen reservas suficientes para los apoyos que requieren los damnificados en el sureste del país.



Recordó que con la crisis provocada por la pandemia hubo insinuaciones para que México se endeudara e incluso hubo presiones para aplicar las mismas medidas que proponían estos organismos, pero se logró que respetaran la decisión de México de aplicar un nuevo modelo.



’Incluso se logró una reestructuración de un contrato de deuda a tasas muy bajas favorables a México, ya es un trato distinto y que bien que están buscando un cambio en sus políticas que resultaron un rotundo fracaso’, puntualizó.



De acuerdo con el Presidente, fueron los organismos internacionales los que promovieron que no se aumentara el salario de los trabajadores, pero sí pedían privatizar industrias y aumentar tarifas de gasolina y energía eléctrica, ’esas políticas eran recetas, las dictaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son corresponsables, pero la culpa mayor la tuvieron quienes les hicieron caso, los gobiernos de México.



Toda la política privatizadora, la entrega de los bienes de la nación a particulares fue una recomendación de estos organismos’, apuntó.



POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA REFORMA A OUTSOURCING

El Ejecutivo federal, informó que se reunirá hoy con empresarios para conversar sobre el outsourcing y evitar abusos contra los trabajadores.



Además, abrió la posibilidad de modificar la reforma para regular la subcontratación en México, si es que el sector empresarial demuestra casos específicos en los que no se está abusando de los empleados.



El Mandatario comentó que "el propósito es que no se abuse de la subcontratación y que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo en actividades que lo requieran".



"Estamos revisando la iniciativa, vamos a tener una reunión precisamente hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados", dijo.



El Presidente comentó que se busca que no se le quiten prestaciones a los trabajadores, "porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social".



A la pregunta expresa,- ¿Se podría modificar?



"Sí, pero tienen que probar que no es esto porque buscaríamos la forma incluso un llamado a los empresarios porque, como en todo, hay empresarios, afortunadamente es la mayoría que trata bien a sus trabajadores, que les garantiza sus prestaciones y otros que actúan de manera indebida y estas son también empresas que se fueron creando para dar estos servicios como las factureras, son estos fenómenos que se crearon a partir de las reformas estructurales para afectar a los trabajadores y sacar provecho, defraudar, hacer actividades lícitas", detalló.



Mencionó, aunque los opositores a esta reforma mencionen que se van a perder empleos, explicó que apoyar los esquemas de outsourcing como opera en la actualidad es estar promoviendo empleos mal pagados, "es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, El Salvador sea más elevado que en México.



Es una vergüenza que esté más elevado el salario en China que en nuestro país. Decían que la ventaja comparativa de China eran los bajos salarios, resulta que, en el periodo neoliberal, los salarios en vez de crecer disminuyeron, se perdió poder adquisitivo".



La iniciativa para regular la subcontratación laboral, presentada por López Obrador el 12 de noviembre, entrará a votación en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados este próximo jueves, así lo prevé el coordinador de la mayoritaria fracción de Morena, Ignacio Mier, quien manifestó el respaldo de su bancada para acotar y establecer severas sanciones a empresas que defrauden al fisco a través del outsourcing.



Según datos oficiales, 4.6 millones de personas en México se encuentran subcontratadas, pero esa cifra se elevaría hasta siete veces contando las llamadas ’pagadurías’, señaló el también presidente de la Junta de Coordinación Política.