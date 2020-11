Las fortalezas de Luis Walton

------------

Mientras algunos de los aspirantes de Morena a la gubernatura andan de la greña y orquestando guerras de lodo en las redes sociales, el ex alcalde de Acapulco, Luis Aburto Walton, recorre tranquilamente las siete regiones del estado para escuchar a sus simpatizantes y amarrar importantes alianzas con los dirigentes moderados del lopezobradorismo.

Lo suyo no es el pleito, sino la construcción de acuerdos a favor de Guerrero y su gente.

En una entrevista que concedió el pasado sábado a un periódico acapulqueño, consideró que en la contienda electoral de 2021, la persona que postulen los partidos ’será muy importante, porque lo que se requiere es que haya buenos resultados’, y esos datos se deben recolectar mediante las encuestas, para que se pueda definir quién será el candidato.

Aseguró que la contienda interna en Morena es entre el senador con licencia Félix Salgado Macedonio y él, pues los otros aspirantes ’no son competitivos’, de acuerdo a los sondeos que él conoce.

Luis Walton es un hombre que conoce muy bien las necesidades del estado de Guerrero, y tiene experiencia como gobernante, ya que del 2012 al 2014 fungió como alcalde de Acapulco, periodo en el cual se hicieron importantes obras en la ciudad, como la ampliación a cuatro carriles del calzada Pie de la Cuesta, el acceso a Acapulco por la autopista, la ampliación a Barra Vieja y la remodelación de un tramo de la avenida Costera.

Además, su administración obtuvo importantes reconocimientos en transparencia y el tercer lugar nacional en la revisión del presupuesto basado en resultados.

Tal vez el sector radical de Morena no le perdona aún el que en 2018 no se haya sumado a la campaña presidencial. Pero lo que sus adversarios no entienden es que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y él, es excelente. A tal grado que fue el único guerrerense que asistió a la cena que ofreció el mandatario federal el día en que asumió el poder.

Luis Walton es el único aspirante de Morena que cuenta con la simpatía de los sectores productivos de la entidad, ya que por su condición de empresario garantiza seguridad jurídica para atraer inversión extranjera a Guerrero, y fortalecer así al turismo y generar empleos.

En la entrevista que le hizo el reportero Daniel Velázquez, del periódico El Sur, señaló que esta vez tiene más posibilidades de ganar la gubernatura, porque el escenario es diferente al de 2015 y él se considera aspirante de Morena, aunque no sea militante de dicho instituto político. Por lo que va a esperar que se emita la convocatoria correspondiente y registrarse como precandidato a la gubernatura.

No la tiene fácil, pero él no es de aquellos políticos que se rinden ante cualquier obstáculo. Y lo demostró en Acapulco cuando intentó varias veces ser alcalde, hasta que lo logró.

La perseverancia, recordemos, es un valor fundamental para lograr el éxito.

A diferencia de los demás aspirantes de Morena, Luis Walton tiene un perfil ciudadano y es respetuoso de las instituciones. Además, es un zoon politikón de compromisos y retos. Y lo más importante: tiene amigos en todos los partidos políticos, porque, insisto, es un hombre respetuoso de la pluralidad política que prevalece en Guerrero.

Hay quienes le recuerdan y le reconocen el buen papel que realizó a favor de los acapulqueños.

El pasado domingo, durante una reunión privada que sostuvo con integrantes de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezados por su ex secretario general José Hilario Ruiz Estrada, le expresaron su apoyo en su aspiración por la gubernatura de la entidad.

Los maestros que hicieron uso de la palabra destacaron la gestión que Walton realizó al frente del Ayuntamiento porteño, sobre todo la depuración de la policía municipal, la pavimentación de avenidas y calles, y el primer lugar estatal que obtuvo en transparencia del manejo de los recursos.

’Cuente con el magisterio, tenga en nosotros a un aliado leal, organizado y trabajador; lo apoyamos porque conocemos su trabajo en Acapulco’, le manifestaron.

Por cierto, el también ex senador de la República y ex cónsul honorario de Austria en Guerrero y Oaxaca, anunció el lanzamiento de su libro titulado ¡Vamos Guerrero!, en el que aborda los principales problemas y necesidades del estado, así como las propuestas de solución y acciones inmediatas.

ENTRE OTRAS COSAS… La noche de este martes, los dirigentes estatales del PRI y del PRD, Esteban Albarrán Mendoza y Alberto Catalán Bastida, respectivamente, acudieron a la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para presentar la solicitud de registro del convenio de candidatura común para la elección de gobernador.

Con la firma del convenio de candidatura común se dio fin a la confrontación política que durante 31 años protagonizaron dichos institutos políticos en Guerrero.

Desde luego que habrá quienes al interior del PRD cuestionen la alianza con el PRI, especialmente los que en 2018 votaron por Andrés Manuel López Obrador y por otros candidatos de Morena, y que en cada elección amagan con irse a otros partidos de ’izquierda’.

Mañana abordaremos más sobre este interesante tema.

