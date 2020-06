Las fuerzas de poder y los acuerdos invisibles en la elección 2021

El ex gobernador, Arturo Montiel Rojas (1999-2005), producto del acuerdo del profesor Carlos Hank González y Juan Monroy (padrino político de Arturo Montiel); quien triunfo debido a la división del Pan y PRD por él problema en la designación de quien debería ser el candidato si José Luis Durán Reveles o Higinio Martínez con el tercero Mauricio Valdez, (priista del sistema).



Las acciones de poder de Emilio Chuayffet Chemor y su gobierno de revancha contra el grupo que lo desplazo en 1991, el entonces diputado Pichardo Pagaza, Humberto Lira Mora, encargado a su alumno Cesar Camacho Quiroz, seria gobernador sustituto de Emilio, llegase a la secretaria de gobernación con Ernesto Zedillo y posteriormente derivado de la matanza de Acteal en Chiapas con más de 40 personas resultaron asesinadas entre mujeres,niños y hombres, le costara la secretaria por órdenes de Carlos Salinas quien este a su vez asignara a su cuñado Garrido Patrón y con el tiempo también otro mexiquense llegase a la presidencia del PRI nacional a la muerte de Colosio en 1993, por Pichardo y su grupo.



El proceso a la gubernatura enviciado y a la perversión contra el ’Grupo Lerma’ en tomar distancia política a causa de los manejos del ex gobernador Emilio Chuayffet y Cesar Camacho en apadrinar a los de la izquierda y actuar en contra de su propio partido que lo llevo al triunfo en 1993 en su mayoría por los liderazgos del valle de México desde un Héctor Ximénez, los ex presidentes de Naucalpan y de varios municipios del valle de México que fueron instrumento del acuerdo sin importar diputaciones, senadurías y presidencias a cambio de la gubernatura para Arturo Montiel (este personaje llega a Naucalpan para ser presidente interino y empezaría la cacería de poderes y traiciones al interior del PRI).



’El padrino de las izquierdas’, el ex gobernador Emilio Chuayffet a la fecha acuerda y pacta con sus ahijados con la continuidad de Arturo, Enrique Peña y Eruviel Ávila en no tener oposición a causa de esa prostitución y saqueo del erario público.



La deuda pública hasta la fecha sin problema de rendición de cuentas y validadas por los congresos locales. Los recursos federales desde Enrique Peña otorgados con una discrecionalidad en materia de Salud e infraestructura de más de 14 mil millones de pesos de Eruviel Ávila, hoy senador 2018-2024.



Las creaciones de empresas y concesiones en el poder público como Alejandro del Valle, quien trabajó para el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, ahora tiene un papel importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Un empresario que ahora trabaja de la mano de Gabriel García (su relación con el capo mayor y las formas de afiliación del 2017, donde el tribunal electoral determina que las afiliaciones no eran certeras al proceso de consejeros distritales y amañados para el 2019), coordinador de los Programas Federales para el Desarrollo y operador electoral de la 4T, quien además se encargará de montar las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar para dispersar los programas sociales del gobierno de AMLO, junto a Carlos Cabal Peniche, banquero de los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.



El manejo electoral de los apoyos sociales, pues de acuerdo con Soto ’fue operador directo del ex gobernador Arturo Montiel en el Estado de México y de la mano del polémico ex dirigente del PRI, Isidro Pastor, ayudó al priismo a ganar elecciones operando con su empresa de call-center Telmark-Contac Line un sofisticado programa de ubicación y afiliación de beneficiarios de programas sociales de aquella época para que votaran por el PRI’, con INDRA, S.A. de C.V, encargada del estudio cibernético, ’método preciso, difícil de detectar y tecnológicamente desarrollado para convertir en votantes del partido oficial a todo aquel que recibiera un apoyo del gobierno’.



La publicidad a favor de la segunda fuerza, PAN que es el menos malo solo que falta como se reposicionan en el 2021. El valle de México será el péndulo de la alianza contra una clase política soberbia, simulada y distante a la sociedad colectiva. El estado de ánimo dependerá de los estilos políticos de cada región del valle de México con identidad que permita rentabilidad política más eficiente que pueda romper el abstencionismo y a la apatía de masas, siempre y cuando no sean de la élite de camaleones electorales.



La guerra intestina y en juego de los recursos otorgados por el INE, más de MIL 700 MILLONES DE PESOS A MORENA en su etapa de indefinida ante sus polarizados endógenos y parcelas inestables de gobiernos ineficientes y simuladores ante sus aliados desesperados y la fórmula bifronte ’paternalismo y miedo en desuso’ desde 2018 y 2021, dependerán de la coyuntura del búmeran.



El partido en el gobierno estatal tiene doble tarea y un PAN de ser alternativa a causa de las circunstancias con coalición de unidad de un nuevo esquema de perfiles...Morena apuesta a la lucha de cada quien sus canicas y no a la unidad de alianza por ser un partido en el gobierno federal con un plus de más del 40 % en sus preferencias; pero, !serán capaces de compactarse a lo interior¡ y además una clase media molesta a causa de los resultados del gobierno federal.



La fragmentación endógena de espacios y de recursos públicos ha propiciado conflictos entre grupos de elites del país, así como la línea de Manuel Espino y el presidente municipal de Tlalnepantla, una alianza de facto que permita desplazar al GAP del grupo mediático del 2018 y a la falta de su ineficiencia administrativa de grupos desde ’los Puros’, ’Zenteno’ que no han podido tejer la unidad a causa de los intereses de poder y de recursos de los municipios del valle de México.



LA BOLA DE HUMO (LA BOA MORENA)

De acordar desde arriba MORENA a la falta de operadores políticos y de liderazgo buscarán las formas que les presenten para poder desplazar al Grupo de Acción Política, (GAP), grupo que acuerda y pacta sin distinción, con su padrino que opera desde Texcoco con líneas directas con Horacio Duarte, Delfina Gómez, Maurilio Hernández del congreso y sus presidentes camaleones ineficientes que mantienen un distanciamiento con la población.



El actuar desde 2005 que fue candidata a gobernadora contra Enrique Peña Nieto y senadora en el 2006, Yeidckol y AMLO podrán acordar o no, pero no podrán comerse; el tercero en discordia en recomponer al interior a Morena Nacional y estatales de un partido de movimiento de masas y una clase media en expectativa de su molestia en su contra en el 2021, serán determinantes todo ello dependerá a dónde camina Morena y quien llevara la batuta en el 2021.



Estarán en disputa el próximo año 15 gubernaturas y 300 diputaciones federales 200 plurinominales, presidencias municipales, diputados locales que su tipología será de poder local y como se mueven los gobernadores todos son oposición a nivel federal.



El grupo morenista antagónico: ’Los Puros’ o ’Sangre Nueva’ comandados por el izcallense Daniel Serrano Palacios (se alió a Bertha lujan con pedro Zenteno y Emilio Ulloa), quién junto a su séquito de jóvenes como Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, José Benítez, Anallely Olivares y Edgar Estrada, tomaron por asalto espacios de trascendental importancia en el Estado de México, con total apoyo de Luisa María Alcalde, José Ramón López Beltrán y Pedro Zenteno Santaella. Las variables son inciertas, pero dependen de mucha circunstancia de los actos, del estilo de los actores y lo más importante el estado de ánimo de la población.

El dinero público de los partidos en total silencio y sus formas de manejo de los partidos políticos, donde el INE ENCARGADO DE FISCALIZAR. EL desvío de 500 millones (MORENA) y la reunión en palacio la semana pasada con AMLO salió Hot. y una polarización de elites desde los GAP, los Serrano y del presidente municipal de Tlalnepantla puede ser la línea antes mencionada rumbo al 2021, para poder evocar el orden al interior de morena con el método de encuesta presidencial de poner orden a la elite política.



Esto dependerá el humo blanco del dedo del señor sino pasa otra cosa de la agenda por el poder mismo. Hay dos elementos polarizantes, la pobreza e inseguridad cautiva por las mafias de lo ilícito que ha propiciado temor y miedo a un gran segmento social. La clase media ve ineficiencia a su seguridad física, material y psicológica con esa incertidumbre del día a día; y la desigualdad social.



El famoso préstamo de mil millones de dólares para la inclusión financiera a los jóvenes de 15 a 17 años a la compra de los millennials. México cambio en el 2018 el sistema de poder sin sistema de partidos a causas de dos elementos, la corrupción e impunidad de poder con simulación.



El ave de pantano dependerá de su plumaje. Las líneas de acciones desde el poder local a la situación del establecer las alianzas posibles; Más allá del PAN, sacan muchas notas que favorecen a Nicolás Romero, Tlalnepantla, Naucalpan, le pegan a Diputadas Gapistas, así como al ahijado de Higinio, el delegado del IMSS Jesús Adán Gordo ex suplente de él en la alcaldía de Texcoco. Los bandazos de Alfonso Ramírez que le quedo chico el traje ante tantas tribus de morena e intereses supra espaciales de cada territorio local. La auditoría a Yeidckol Polevnsky es una cortina de humo de Alfonso Ramírez Cuéllar para evitar la elección de dirigentes de Morena: Alejandro Rojas Díaz Durán operador de Monrreal.



LOS NEGOCIOS POR DELANTE, AUNQUE SEAN EN CONTRA DE LA 4T: ¡¡Pregunta quién puso a Adán Gordo en el IMSS! Y ¡quién maneja la comisión de salud y transporte ¡. El senador Higinio MARTÍNEZ y la delegada Delfina Gómez...tienen el poder de acomodar y direccionar obras.