Las funciones prioritarias del Gobierno federal, como atención a víctimas, no se quedarán sin recursos para operar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tercer día de gira por varios estados de la República, en su conferencia de prensa llevada a cabo en la Ciudad de Campeche, afirmó que las funciones prioritarias del gobierno, como la atención a víctimas, no se quedarán sin recursos para operar.



Después de que la Comisión de Atención a Víctimas del Delito alertó que el decreto de austeridad que plantea un recorte de 75 por ciento en el presupuesto de las dependencias federales, afectaría su trabajo de manera radical.



’No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyos, los enfermos sin medicinas, los creadores sin sus becas, es poner orden porque estaba muy fraccionado todo en el periodo neoliberal’, dijo.



El Mandatario federal afirmó que el recorte está planteado por la Secretaría de Hacienda para poner en orden las partidas en fideicomisos y fondos.



’Había cientos de fideicomisos y se manejaban de manera discrecional y lo que se está haciendo es concentrar esos recursos para evitar malos manejos’, puntualizó López Obrador.



El Ejecutivo federal, además, explicó que el recorte de 75 por ciento planteado por el gobierno corresponde al rubro operacional y no a nóminas e inversión, ’no tiene que ver con nómina, a nadie se le va a dejar sin trabajo, ni con inversiones o apoyos, esto es gasto de operación’.



EN CASO DE REBROTES SE PEDIRÁ A LA

GENTE QUE VUELVA A RESGURDARSE



EL presidente dijo que en caso de que haya rebrotes se pedirá a la gente otra vez que vuelva a resguardarse; en la Ciudad de México dijo que aún no hay un descenso claro en los contagios.



"Estamos en una nueva etapa hacía la nueva normalidad, pero se está haciendo con cuidado, no se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación.



El Mandatario, dijo ’estamos poco a poco reiniciando la actividad económica, social y cultural del país y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia, no se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo, eso es lo primero, no arriesgar la vida de la gente".



"En la Ciudad de México no hay un descenso claro; vamos a estar observando lo que sucede y se va a cuidar la salud del pueblo; no vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible.



Si es necesario rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes, llamamos, nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa.