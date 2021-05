Las futuras campañas serán sin recursos del erario: RSP Nacional

En gira de trabajo por Guadalajara, el presidente nacional del partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) José Fernando González Sánchez, quien llegó a la rueda de prensa programada, con un retraso de casi una hora (disculpándose con los medios).



En atención obligada, respondió los diferentes cuestionamientos en torno al desempeño de las candidaturas en Jalisco, la falta de recurso económico para las campañas y las expectativas políticas que se desprenderán de los resultados en las elecciones del próximo 6 de junio.



Respecto a la falta de prerrogativas de campaña, González Sánchez señaló, que así deben hacerse las campañas políticas, bueno, al menos en los partidos como RSP que no son igual a los partidos tradicionales ni conservadores sino progresistas, convencidos de que los recursos públicos no deben cubrir los gastos de procesos electorales, ejemplo de ello puede ser, dijo ’lo que sucede en RSP donde no hay recursos y hemos prescindido de aquellos elementos que llegaron pensando en que iban a ver sus candidaturas como un negocio, a ellos les dijimos que si no podían con la austeridad, les dejaran ese espacio a quienes si quisieran adaptarse’.



Aseguró que el camino se está construyendo hacia ese objetivo, que las campañas políticas no le cueste a los mexicanos; agregó que en RSP las campañas se han adaptado a la modernidad, ’por eso somos Redes Sociales, hoy se hace política de servicio a la comunidad y para fraseando al presidente estatal en Jalisco, Juan Manuel Hermosillo, se debe hacer con las tres eses, Suela, Sudor y Saliva’.



Referente a los resultados preliminares de aceptación que se han captado entre las candidaturas progresistas y el electorado, aseguró el dirigente nacional que habrá muy gratas sorpresas, ’al menos en media docena de distritos en la entidad, tenemos como referencia una excelente aceptación’.



Como ejemplo de ello se citaron los distritos locales, uno, 8 y 16, así como algunas de los principales municipios del estado, entre los mejor ubicados se encuentran Puerto Vallarta, La Barca, Zapopan y Tlaquepaque.



Sin embargo, a decir del presidente nacional progresista, la tendencia hasta este momento (cuando faltan dos semanas de campaña efectiva) es positiva y creciente entre el electorado indeciso.



En contraparte a la percepción nacional, quien aseguró que no habrá los recursos de apoyo a sus candidatos, y que deberían recurrir a estrategias austeras. Juan Manuel Hermosillo, líder del RSP estatal, minutos antes, expuso que esta contienda intermedia ha sido atípica en todos los sentidos, en especial, la retención de los recursos, que se otorgaron desfasadamente; ’ya habíamos iniciado las campañas y a Jalisco fue, dos semanas después, que se recibió un millón 800 mil pesos para las campañas de 52 candidaturas’.



Ante este panorama, RSP Jalisco se convierte en el tercer lugar con crecimiento real, después de la CDMX y el Estado de México, respectivamente.



Finalmente coincidieron los dirigentes progresistas que las irregularidades donde las instituciones electorales han incurrido, son cuestionables, algunas de ellas lograron ser subsanadas pero otras no, afectando un alto porcentaje de candidaturas, sin embargo, quedará en una anécdota equivoca, errores humanos y no actos de mala fe.