Las instalaciones de Rectoría- UAGro son sanitizadas

Para garantizar condiciones saludables y evitar la propagación de posibles contagios por el virus del Covid-19, se sanitizaron, las oficinas, auditorio, explanada y pasillos de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero(UAGro), dando a cada espacio óptimas condiciones para el desarrollo de actividades, todo por el bien de los trabajadores.

Donde el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán mandó saludos, desde la Rectoría de la UAGro Universidad Autónoma de Guerrero, "estamos trabajando desde estas instalaciones, respetando las medidas de prevención para que las actividades laborales sean más seguras". Donde dijo que sigue trabajando por el bienestar de los trabajadores y universitarios.

En este mismo tema, que tiene que ver con pandemia del Covid19; miles de trabajadores universitarios en sus páginas personas de Facebook han plasmado que el rector Javier Saldaña

Almazán, es un Guerrerense que no baja la guardia por el bienestar de los y las que viven en el estado; donde siempre está al pendiente de las necesidades de más de 90 mil

universitarios.

Los universitarios, escriben que Javier Saldaña Almazán es un rector que trabaja día a día con inclusión y responsabilidad social por el bienestar de su comunidad universitaria. Mismo que ha

puesto el acento desde el comienzo de esta pandemia del Covid19, donde la universidad ha generado en estos tiempos indicadores de calidad, cualitativos y cuantitativos que la ubican

entre las universidades líderes en el país.

Ya que ha dirigido a la UAGro, con la conciencia de los efectos positivos sobre la salud de los Guerrerenses, no han escatimamos esfuerzos, que está integrada en el plan de solidaridad con el pueblo Guerrerense; donde la convicción es que los universitarios tengan una alta vocación de servicio y una misión innegociable que consista en fortalecer la profesión, ser buenos ciudadanos y solidarios con el pueblo al que les deben, eso han sido las indicaciones del rector Javier Saldaña Almazán.

Mismo que el momento la UAGro, es la de mayor inclusión en el país, en el cual se han atendido a los sectores muy vulnerables, desde el inicio de su gestión, como rector. Donde lo importante tener una buena consolidación académica, y ayudar lo más que se pueda a la máxima casa de estudio.

Los universitarios, dijeron que es necesario seguir en un ambiente armónico, al poder usar el dialogo con altura como debe ser; donde se están cifrando rutas de vinculación entre la universidad-pueblo, con inclusión social; y que a pesar del bajo presupuesto que les asigna la federación no ha sido un impedimento, para que sea una de las mejores universidades del país, y que siempre van estar atento a cualquier llamado que les diga su líder de la máxima casa de estudio.



Diario 17