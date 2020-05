Las inversiones digitales viven un ‘boom’ en medio de la pandemia

El mundo digital se ha visto potenciado por la pandemia del nuevo coronavirus. Las inversiones desde plataformas digitales también se han visto favorecidas por esta tendencia en medio de la pandemia.



’En el primer trimestre de este año ya abrimos más cuentas que durante todo el año pasado, lo cual es verdaderamente sorprendente y todo ha sucedido específicamente en marzo’, dice en entrevista Javier Martínez Morodo, director de GBM Digital.



GBM multiplicó el año pasado el número de cuentas tras la disminución del monto de apertura a 1,000 pesos, lo que se traduce en 100,000 cuentas, las cuales son en su mayoría digitales.



El número de cuentas de inversión en casas de valores alcanzó 299,584 a diciembre del año pasado, lo que significó un incremento anual de 29,740 cuentas, que representa un crecimiento de 11% respecto el cierre del mismo mes de 2018, mientras que las casas de bolsa registraron un saldo en cuentas por 9,972 millones de pesos, un incremento de 5.7% en términos reales anuales. El 94.6% de este saldo corresponde a operaciones en custodia por cuenta de terceros, cuyo monto registró un incremento real anual de 7%, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



’Antes existía el tabú de que las inversiones solo eran para millonarios, con conocimientos técnicos y financieros, y hoy hemos bajado esa barrera de entrada desde el celular’, asegura Javier Martínez Morodo, director de GBM Digital.



En la actualidad, solo 4 de cada 1,000 personas en la Población Económicamente Activa (PEA) invierten en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); mientras que 6 de cada 10 personas invierten en los mercados bursátiles en Estados Unidos, de acuerdo con información de la BMV. Esta es la oportunidad que ven para crecer jugadores como GBM.



Hoy, solo basta con tener un celular y algún dinero en la cartera para comenzar a invertir en la BMV o en cualquier otro mercado bursátil. La crisis que vive el mundo no se originó en los mercados financieros, sino que se produjo tras la crisis sanitaria por Covid-19, y eso ofrece una ventaja para poder invertir.



Sin embargo, la volatilidad aún es un tema que puede espantar a los inversionistas en el mercado accionario y la única forma de disipar los temores es informarse para tomar las mejores decisiones. Así es como se pueden tomar las mejores decisiones de invertir.



Martínez Morodo recomienda determinar el perfil de inversión de cada persona antes de visualizar las opciones a su alcance, es decir, una inversión patrimonial en el largo plazo o generar recursos tan solo para un fondo de emergencias.



De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros existen tres tipos de inversionistas:



a) El conservador: es aquel que está menos dispuesto a ’soportar’ el riesgo e invierte predominantemente en instrumentos de deuda.



b) El moderado: es un poco menos reacio al riesgo e invierte un porcentaje moderado de su dinero en deuda y renta variable (acciones).



c) El agresivo: aquel que quiere ganar más, por lo que está dispuesto a asumir mayor riesgo y destina un mayor porcentaje de su inversión a la renta variable.



Si el deseo es invertir en el corto plazo, el economista recomienda invertir en instrumentos de deuda, como los CETES o en dólares, que también ofrece rendimientos en moneda nacional; mientras que en el largo plazo los fondos de inversión especializados en empresas globales, sobre todo relacionadas con tecnología, son una buena opción para este tipo de inversionistas.



En este sentido, el ejecutivo mexicano recomienda invertir en empresas relacionadas con el comercio electrónico, como es el caso de Amazon, que tiene una plataforma de ventas y una cadena logística para distribuir todo tipo de productos.



GBMhomebroker es una plataforma que fue creada por Grupo Bursátil Mexicano, institución financiera que se ha especializado en inversiones por cerca de 35 años.



En la actualidad, la biblioteca de contenidos digitales de GBMhomebroker se encuentra abierta a todo el público de forma gratuita, con el objetivo de avanzar en la educación financiera en momentos de incertidumbre económica. Los recursos están dirigidos a los inversionistas categorizados en principiantes, intermedios y avanzados.



Frente al conocimiento que han generado crisis financieras como la originada en 2008 en Estados Unidos, Javier Martínez cree que los más importante es no tomar decisiones emocionales, sino pensando en el largo plazo y la diversificación. ’Las inversiones a veces no se basan solo en lo que sabes, sino en cómo te compartas’.



Forbes